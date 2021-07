Pay Later : un nouveau service Apple pour payer en plusieurs fois

Grâce à une nouvelle fonctionnalité d’Apple Pay, régler en plusieurs fois un achat effectué en ligne ou en boutique sera désormais possible.

Avec Apple Pay Later, Apple se lance dans le paiement en plusieurs fois

Selon Bloomberg, Apple développe actuellement un service intitulé “Apple Pay Later” en interne. Il s’agit d’un service qui permet de payer vos achats en plusieurs fois. Imaginé en partenariat avec la banque Goldman Sachs, déjà partenaire d’Apple sur le projet Apple Card, ce service vise à concurrencer les offres “acheter maintenant, payer plus tard” de géants comme PayPal.

En cours de développement, cette fonctionnalité laissera les utilisateurs d’iPhone échelonner les paiements sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Ce service sera disponible avec n’importe quelle carte bancaire compatible avec Apple Pay.

La possibilité de payer en 4 fois sans frais

Baptisé Apple Pay Later, ce nouveau dispositif sera gratuit pour un paiement en 4 fois avec un prélèvement toutes les deux semaines. Les utilisateurs du service de paiement mobile d’Apple devront en revanche payer des intérêts si le paiement est étalé sur plusieurs mois. Tous les utilisateurs d’iPhone pourront en profiter.

Les utilisateurs qui choisiront de payer leur achat en plusieurs fois devront transmettre leur pièce d’identité via l’application Wallet de leur téléphone. Ils pourront ensuite gérer leur prêt directement en ligne, modifier leurs mensualités et même effectuer un remboursement anticipé de la somme due. Nouveauté de ce service, il n’est lié à aucune carte de crédit. N’importe quel utilisateur d’iPhone pourra en bénéficier et faire prélever les échéances sur le compte bancaire de son choix. Selon toute vraisemblance cette offre devrait, comme l’Apple Card, être valable uniquement aux États-Unis dans un premier temps.

