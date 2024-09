Lancement réussi du nouveau bureau de BMC France à Marcq-en-barœul

Le 12 septembre 2024, BMC a célébré l’ouverture de son nouveau bureau à Marcq-en-Barœul, en France. Cet événement a réuni des employés de toute l’Europe et des membres de l’équipe dirigeante.

Inauguration du nouveau bureau de bmc france à marcq-en-barœul

Lors de cette cérémonie, Georges Zhuang, président et directeur général de BMC Medical Co. Ltd., a coupé le ruban. Accompagné par des membres de l’équipe comme Lyla Niu et Doris Dong, il a officiellement inauguré le nouveau bureau.

Ce bureau joue un rôle crucial dans l’amélioration de ses services en France. Les partenaires locaux et les utilisateurs bénéficieront d’un service plus rapide et efficace. En outre, elle pourra aider davantage de personnes à mieux dormir et respirer.

Discours de george zhuang sur les réussites

George Zhuang a prononcé un discours émouvant sur ses 23 ans de succès. Il a remercié les clients et les employés pour leur soutien continu. Il a également partagé la feuille de route pour le développement futur de BMC France.

De plus, Lyla Niu, directrice des affaires internationales, a souligné l’importance du marché européen pour la croissance de BMC. Cette expansion va renforcer la présence de BMC en Europe.

Les innovations dans la santé respiratoire

Au cours des dernières années, BMC a lancé des produits innovants comme des appareils et des masques CPAP. Ces produits ont révolutionné le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil.

Par ailleurs, la solution de santé numérique PAP Link permet de gérer les données plus facilement. Cette plateforme est une véritable avancée technologique dans le domaine de la santé respiratoire.

En conclusion, l’ouverture du nouveau bureau de BMC à Marcq-en-Barœul marque une étape importante. BMC continue d’innover et de s’étendre en Europe, offrant des solutions de santé respiratoire de haute qualité. Cette expansion permettra un meilleur service et aidera plus de personnes à améliorer leur qualité de vie.

