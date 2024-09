Yaber triomphe à l’IFA 2024 avec son projecteur K3 innovant

Yaber a fait une entrée remarquée à l’IFA 2024 avec son projecteur de la série K3. Cet événement a été marqué par une multitude de récompenses et une couverture médiatique enthousiaste.

Yaber impressionne à l’IFA 2024 avec la série K3

Lors de l’IFA 2024, Yaber s’est illustré avec son projecteur de la série K3. Ce modèle innovant a capté l’attention de la communauté technologique mondiale. En effet, il a remporté 11 prix prestigieux tels que « Best of IFA 2024 » et « Most Innovative » décernés par des médias de premier plan comme Trusted Reviews, SlashGear et Android Police.

Technologies innovantes et récompenses prestigieuses

La série K3 se distingue par sa technologie de refroidissement CoolSwift unique. Comme le souligne House Digest, le dissipateur thermique en forme de U et les puces de refroidissement haute performance empêchent l’appareil de surchauffer. Grâce à ces avancées technologiques, le projecteur offre une clarté, une luminosité et des couleurs exceptionnelles, consolidant ainsi la réputation de Yaber comme pionnier dans le domaine des projecteurs.

Qualité sonore et collaboration avec JBL

La série K3 ne se distingue pas seulement par son image de haute qualité. Sa qualité sonore exceptionnelle est également très appréciée. Yaber s’est associée à JBL pour intégrer deux haut-parleurs stéréo de 15 W avec support Dolby Audio. Le K3 Pro va même plus loin avec un caisson de basse, offrant des basses riches et puissantes. CGMagazine et TechRadar ont salué ces prouesses audio, notant que le son dépasse les attentes habituelles des systèmes de projecteurs.

Le projecteur K3 Pro : Un choix unique pour le home cinéma

Le modèle K3 Pro de Yaber est conçu pour offrir une expérience cinématographique complète à domicile. Avec 30 W de puissance sonore fournie par JBL et un caisson de basse intégré, ce projecteur se distingue parmi les meilleures options pour le home cinéma. Son excellente qualité sonore et ses caractéristiques innovantes en font un choix idéal pour les amateurs de cinéma à la maison.

En conclusion, le succès de Yaber à l’IFA 2024 démontre leur position de leader dans les technologies des projecteurs. La série K3, avec ses innovations et sa qualité sonore remarquable, a conquis tant les experts que les consommateurs. Pour ceux qui cherchent le meilleur du home cinéma, Yaber K3 Pro est un choix incontournable.

