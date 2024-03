Plongez dans l’action ultime ! Boostez votre jeu avec la mémoire DDR5 et le SSD Gen5 de Crucial Pro

Hold on, fans de gaming et de haute performance ! Micron Technology Inc ajoute deux nouveaux produits à sa gamme Crucial Pro : une mémoire DDR5 compatible avec l’overclocking et le SSD Gen5, le plus rapide au monde. Ces offres exceptionnelles répondent parfaitement aux exigences croissantes des jeux, de l’édition vidéo, du rendu 3D et des applications d’IA. En effet, elles offrent des performances inégalées.

Le coup d’envoi des performances maximales

La DDR5 Crucial Pro overclockée offre performances, latences réduites, large bande passante et, surtout, compatibilité totale avec les processeurs récents.

Et ce n’est pas tout. Le tout nouveau SSD Crucial T705, avec la technologie NAND TLC 232 couches de Micron, est leader en performances Gen5. Les vitesses ultra-rapides de lecture/écriture séquentielles (jusqu’à 14 500 Mo/s et 12 700 Mo/s) offrent des performances vitales.

Overclocking débloqué avec la mémoire DDR5 Crucial Pro

La DDR5 Crucial Pro overclockée, avec son dissipateur thermique en aluminium origami, réduit la latence de 25 %. De plus, les taux de rafraîchissement élevés conviennent aux jeux gourmands comme Rainbow Six®, Cyberpunk 2077® et Horizon Zero Dawn™. En outre, aucun souci de compatibilité : la mémoire fonctionne avec les processeurs Intel Core et AMD Ryzen récents.

Le SSD Crucial Gen5 le plus rapide devient encore plus rapide

Le SSD Crucial T705, jusqu’à 4 To, est doté d’un dissipateur thermique en aluminium et cuivre, assurant un refroidissement silencieux et efficace. De plus, il est compatible avec Microsoft DirectStorage et rétrocompatible avec les cartes mères Gen3 et Gen4. Celui avec un dissipateur thermique blanc exclusif, quant à lui, ravira les passionnés de gaming et de style.

La DRAM DDR5 Crucial Pro overclockée arrive le 27 février 2024, tandis que les SSD Crucial T705 sont en précommande dès maintenant sur le site de Crucial. Ces nouveaux produits sont garantis à vie pour la mémoire et pendant 5 ans pour les SSD. De plus, ne manquez pas de vous précipiter sur ces offres exceptionnelles !

Qu’attendez vous donc ? Faites passer votre expérience de jeu au niveau supérieur avec les produits Crucial Pro de Micron. Partagez vos impressions avec nous et faites nous savoir comment ces produits améliorent votre performance de jeu !