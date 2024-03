Ford offrira des adaptateurs Tesla Supercharger à ses clients

À compter de ce jeudi 29 février 2024, les propriétaires de véhicules électriques Ford pourront réserver un adaptateur qui leur permettra de recharger leurs véhicules sur le réseau Supercharger de Tesla, rapporte The Verge.

Apparemment, Ford sera le premier constructeur automobile à faire ce geste pour sa clientèle après son annonce de 2023 d’adopter le connecteur North American Charging Standard (NACS) de Tesla pour ses voitures électriques.

D’autres constructeurs automobiles lui ont rapidement emboîté le pas.

230 dollars d’économie pour les propriétaires de véhicules électriques Ford d’ici juillet

Il faut savoir que cet adaptateur conçu par Tesla permet aux véhicules électriques équipés de prise du système de charge combinée, ou CCS1) d’utiliser les superchargeurs de Tesla. Cet adaptateur coûte en moyenne 230 dollars (212.10 euros). Toutefois, Ford donnera gratuitement cet adaptateur à sa clientèle qui achètera ses voitures électriques jusqu’en juillet 2024. Après ce délai, les clients devront acheter ledit adaptateur et payer en plus les taxes et frais d’expédition.

Ken Williams, le directeur des services de recharge et d’énergie chez Ford, a déclaré que « cela fera plus que doubler notre accès à la recharge rapide aux Etats-Unis et au Canada avec l’ajout de plus de 15.000 chargeurs au réseau Tesla Supercharger ».

Un accès à la majorité mais pas à tout le réseau Tesla

Les clients concernés par cette offre de Ford peuvent déjà réserver leur adaptateur via leur application pour smartphone, FordPass. Toutefois, tous les clients ne recevront pas immédiatement l’adaptateur. En effet, Ford s’attend à ce que l’offre soit limitée au début pour donner à Tesla le temps de fabriquer assez d’adaptateurs pour répondre à la demande.

Ken Williams a effectivement expliqué que l’entreprise fait face à des contraintes d’offre. Il indique que l’entreprise essaiera de gérer cette demande supérieure à l’offre sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

Ford a également assuré que ses clients pourront accéder à la grande majorité du réseau Tesla avec cet adaptateur. Toutefois, les anciens Superchargers V2 et certains stands V3 ne seront pas disponibles pour les propriétaires de Ford.