Horizon Zero Dawn se fait peau neuve avec un remaster

S’il y a un jeu d’aventures qui a cartonné à l’époque sur la PS4, c’est bien sûr Horizon Zero Dawn. Sorti en 2017, ce chef-d’œuvre signé Guerrilla Games a fait voyager des millions de joueurs à travers un monde post-apocalyptique, mais en même temps époustouflant. Mais ça, c’était il y a 7 ans, et en 7 ans, les exigences graphiques ne cessent d’accroître. Après le deuxième opus Forbidden West, Sony remet donc Horizon Zero Dawn sur le devant de la scène en version remaster, avec un lifting complet pour être à la hauteur de la PS5.

Quoi de neuf à l’horizon ?

L’un des titres phares de l’ère PlayStation 4 revient sous les projecteurs lors du State of Play de septembre. Horizon Zero Dawn, le premier opus de la licence Horizon, se redonne vie grâce à un remaster inattendu. Le jeu embarquera alors une mise à jour majeure en termes de graphisme que d’audio. Le but ? Afin de s’aligner à la palette graphique de Horizon Forbidden West. Les joueurs pourront donc découvrir et redécouvrir le monde luxuriant de Horizon Zero Dawn, avec des graphismes en 4K et des animations plus fluides. Attendons-donc à du bon 120 Fps…

En plus de cela, Aloy et les PNJ se sont fait également un lifting. La texture de la peau est remodelée et les éclairages sont revus. De quoi offrir un rendu plus que réaliste pour les anciens aficionados sur PS4 ou PC. Et pour ne pas faire à moitié, Sony a revu la partie audio de Horizon Zero Dawn Remaster. Pour cela, la firme y implémente la technologie PS5 Tempest 3D Audio Tech. De quoi offrir une immersion maximale aux joueurs.

Si vous jouez à Horizon Zero Dawn Remaster sur PC, Sony ne vous a pas oublié. Le jeu bénéficiera également de la surcouche PlayStation et prendra en charge les résolutions ultra-larges, NVIDIA DLSS 3 et AMD FSR 3.

Enfin, ceux qui ont déjà Horizon Zero Dawn sur PS4 ou PC peuvent se procurer le remaster en version numérique au prix de 9,99 dollars. Ne vous inquiétez pas pour vos anciennes sauvegardes : le nouveau jeu les prendra en charge automatiquement. Vous pouvez également acheter le jeu au prix de 49.99 dollars sur le PlayStation Store, Steam ou Epic Game Store. Les précommandes seront ouvertes le 3 octobre.

Voici la bande-annonce de présentation de Horizon Zero Dawn Remaster :