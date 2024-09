Ghost of Yotei : la suite de Ghost of Tsushima est dévoilée lors du State of Play

Il s’agit sans aucun doute de la plus grosse annonce du State of Play de septembre 2024. Pour clôturer son évènement, Sony frappe fort en révélant le deuxième opus de Ghost of Tsushima, baptisé Ghost of Yotei. Après avoir conquis les joueurs avec l’épopée de Jin Sakai sur l’île de Tsushima, Sucker Punch nous emmènera au pied du majestueux mont Yotei pour une nouvelle aventure qui s’annonce déjà légendaire. Un futur chef-d’œuvre, uniquement sur PS5 !

Ghost of Yotei : nouvelle époque, nouveau protagoniste

Sorti en 2020 sur PS4 puis porté sur PS5 et PC, Ghost of Tsushima a été un énorme succès pour Sony et Sucker Punch. La probabilité d’une suite est donc inévitable, et ce n’était qu’une question de temps avant que Sony la dévoile au grand public. La firme a donc réservé le meilleur à la fin du State of Play du 24 septembre pour annoncer le deuxième opus de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei. La bande-annonce est magnifique, appréciez par vous-même !

Restant fidèle à l’univers de son prédécesseur, Ghost of Yotei est un jeu d’aventure samouraï en monde ouvert. Il se déroule en l’an 1603, 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Les joueurs incarneront une nouvelle héroïne dénommée Atsu, et découvriront à travers son périple les terres entourant le mont Yōtei, l’actuelle région d’Hokkaido. Le jeu aura donc une nouvelle histoire, une nouvelle carte, et apportera “de nouvelles mécaniques, des améliorations au niveau du gameplay, et même de nouvelles armes”.

Andew Goldfarb, le responsable de la communication de Sucker Punch, déclare également que Ghost of Yotei est le premier jeu du studio entièrement conçu pour la PS5. “Nous sommes ravis de nous appuyer sur les bases visuelles que nous avons établies dans Ghost of Tsushima en rendant le monde de Ghost of Yotei encore plus réel. Nous avons des lignes de vue massives vous permettant de regarder loin dans l’environnement, de nouveaux cieux avec des étoiles et des aurores scintillantes. Les mouvements sont également plus crédibles grâce au vent sur l’herbe et la végétation”

Rendez-vous en 2025 uniquement sur PS5

Pour l’instant, la date de sortie de Ghost of Yotei reste encore inconnue. Toutefois, nous avons une vague fenêtre de sortie : 2025. Enfin, Sucker Punch déclare avoir “beaucoup plus à partager” dans les mois à venir, alors, ne manquez pas de nous suivre pour être au courant des dernières infos sur le jeu.