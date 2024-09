On a enfin une date d’annonce pour la PS5 Pro !

L’attente touche à sa fin pour les consoleux du monde entier ! Après des mois de rumeurs et de leaks, Sony a enfin levé le voile sur la date d’annonce officielle de sa très attendue PS5 Pro. Dans une vidéo non répertoriée, le géant japonais confirme l’arrivée de la présentation de la console. Alors, que réserve vraiment cette PS5 Pro, et à quel point va-t-elle changer le paysage vidéoludique ?

La fin d’une rumeur

Depuis l’arrivée de la PS5 Slim, plusieurs rumeurs stipulent l’arrivée imminente d’une itération Pro de la console. Bien sûr, ce n’étaient que des spéculations sans preuve, jusqu’à ce qu’un leaker a récemment publié une prétendue maquette de la PS5 Pro. La célébration du 30e anniversaire de PlayStation n’a fait que renforcer la fuite, avec l’apparition d’une œuvre d’art présentant ce qui semblait être un nouveau design de la PS5.

Toutefois, Sony ne comptait pas garder le secret bien longtemps. Hier, la firme japonaise annonce une “présentation technique” en live depuis sa chaîne YouTube le 10 septembre à 17 heures. La vidéo non répertoriée titrée “PS5 Pro” publiée plus tôt dans la journée d’hier confirme l’arrivée de la console. Bien sûr, le titre de la vidéo est depuis modifié en “Présentation technique de la PlayStation 5”. Mais comme on dit, internet n’oublie jamais !

C’est donc officiel : la PS5 Pro a fait sa première apparition hier soir. La présentation était dirigée par Mark Cerny, l’architecte principal de la dernière console de Sony. Le live dure 9 minutes, et a pour sujet principal la PS5, ainsi que “les innovations en matière de technologie de jeu”, selon PlayStation.

Que nous réserve la PS5 Pro ?

En ce qui concerne la puissance, la PS5 Pro bénéficierait d’un CPU légèrement plus cadencé et un GPU nettement plus puissant. Ce combo permettra de générer un rendu au moins 45 % plus rapide que celui d’une PS5 standard. Elle embarquerait également un bloc matériel pour la technologie d’upscaling DLSS personnalisée, baptisée PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling).

Côté prix, la PS5 Pro sera disponible en deux formats. La version avec lecteur Blu-Ray coûtera 699,99 dollars, tandis que l’édition digitale sera au tarif de 599,99 dollars. Les deux consoles sont attendues pour le 6 décembre 2024.