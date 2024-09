Stars Wars Jedi : EA promet une trilogie, le dernier chapitre est en route !

Depuis la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order en 2019, puis de Star Wars Jedi: Survivor en 2023, EA et Respawn ont pu redorer l’image de leur franchise phare. Grâce à leurs histoires captivantes et une expérience immersive, ces deux titres ont été de véritables succès critiques et commerciaux. Suite à ce succès, de nombreuses rumeurs stipulent que les deux studios travaillent déjà sur un prochain opus, faisant de Star Wars Jedi une trilogie. EA a alors profité de sa journée d’investisseurs pour confirmer les bruits de couloir. Oui, la trilogie est bel et bien réelle, car un troisième volet est en préparation. Enquête.

Trilogie Star Wars Jedi : Un dernier chapitre avec Cal Kestis

Si vous êtes familier à l’univers cinématographique Star Wars, vous avez sûrement remarqué que les 6 films canon sont au format trilogie. Et avec sa dernière annonce, Respawn et EA comptent bien suivre cette même trame pour leurs jeux Star Wars Jedi. Après Fallen Order et Survivor, EA confirme son projet de clore l’histoire de Cal Kestis dans un nouvel opus.

La bonne nouvelle a eu lieu lors de la conférence EA Investor Day 2024 du 17 septembre dernier. Laura Miele, présidente d’EA Entertainment and Technology, annonce que Respawn travaille sur un nouveau jeu Star Wars Jedi. Ce dernier fera également office de chapitre final à la série vidéoludique, embrassant ainsi la plus pure tradition Star Wars.

“Nous avons produit certains des plus beaux jeux Star Wars et les plus vendus de tous les temps, avec plus de 5 milliards de dollars de recettes nettes. Ce palmarès impressionnant inclut bien sûr les jeux Star Wars Jedi, où plus de 40 millions de fans se sont connectés à Cal Kestis et à son parcours pour devenir un puissant Jedi. Respawn travaille d’arrache-pied pour offrir aux joueurs le dernier chapitre de cette histoire passionnante,” ajoute Laura Miele.

C’est donc officiel : un dernier jeu Star Wars est en route. Et, même si Stig Asmussen, le développeur des deux premiers opus n’est plus dans l’équipe d’EA, le studio n’a pas lâché le désir de ce dernier, celui de faire de l’histoire de Cal Kestis sous la forme d’une trilogie. En attendant, vous pouvez jouer à Star Wars Jedi: Survivor sur PS5, Xbox Series et PC…et également sur PS4 et Xbox One. Un beau cadeau de la part d’EA !