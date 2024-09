LEGO Horizon Adventures s’invite au State of Play et dévoile sa date de sortie

Clap de fin pour le State of Play de septembre 2024, durant lequel les fans d’Aloy ont eu droit à une merveilleuse nouvelle. Après des rumeurs et quelques trailers, Guerrilla Games a profité du State of Play pour dévoiler LEGO Horizon Adventures sera bel et bien disponible sur PlayStation. Cette fusion inattendue entre l’univers post-apocalyptique d’Aloy et le charme intemporel des briques LEGO promet une aventure ludique et visuellement plaisante, et en bonus, elle arrive cette année.

Voir aussi : Final Fantasy XVI débarque sur PC, et c’est pour bientôt !

Dévoilé pour la première fois au Summer Game Fest 2024, LEGO Horizon Adventures est un spin-off du jeu Horizon Zero Dawn, sorti en 2017 sur PS4. Et comme son nom l’indique, il se déroulera dans l’univers coloré et “enfantin” (si l’on peut dire) de LEGO. Mais bien que le précédent trailer dévoile les mécaniques générales du jeu, Sony Interactive Entertainment est resté silencieux sur la date de sortie. Néanmoins, quelques rumeurs stipulent une fenêtre de sortie en fin de cette année.

Sony a alors profité du State of Play d’hier pour faire taire toute spéculation autour de LEGO Horizon Adventures. Dans une nouvelle bande-annonce, le jeu dévoile un univers rempli de joie, d’action, mais surtout de nouveaux costumes. Un de ces derniers peut être débloqué en précommandant LEGO Horizon Adventures à partir du 3 octobre prochain. Quant aux autres costumes, ils sont disponibles dans l’édition numérique Deluxe.

Voici tous les détails à savoir :

Bonus de précommande : Tenue de porte-bouclier

Pour l’édition numérique Deluxe :

Personnalisation Grand huit au parc d’attractions au Cœur de la Mère

Armure banuk

Tenue de l’Ombre

Tenue « Alliage » pour Aloy

Tenues Ratchet et Clank

Tenue Sackboy

Pour clore la bande-annonce, Sony a enfin officialisé la date de sortie de LEGO Horizon Adventures. Les fans de LEGO et d’Aloy pourront s’en donner à coeur joie sur PS5, PC et Nintendo Switch à partir du jeudi 14 novembre 2024. Si vous avez raté le trailer du jeu lors du State of Play, vous pouvez le regarder ci-dessous :