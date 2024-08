Final Fantasy XVI débarque sur PC, et c’est pour bientôt !

Voilà bien une annonce qu’on n’attendait pas d’arriver si tôt. Final Fantasy, la licence phare de Square Enix est bien connue pour sortir uniquement sur les consoles de Sony. D’ailleurs, si vous vous en souvenez bien, Final Fantasy XV a mis 2 ans avant d’arriver sur Steam. Toutefois, l’annonce de Square Enix d’hier fera sûrement grand bonheur des PC-istes du monde entier. Le studio japonais a en effet révélé la sortie imminente de Final Fantasy XVI sur PC, avec une démo jouable en guise d’avant-goût. Pour une surprise, c’en est une grande !

Le jeu arrive plus tôt que vous ne le pensez

Connue pour être une licence phare et exclusive de Sony, Final Fantasy est depuis longtemps réservée aux heureux possesseurs de PlayStation. Final Fantasy XVI, le dernier opus de la saga est sorti exclusivement sur PS5 en 2023. Si vous êtes fans de la licence, mais vous n’avez pas de PS5, il faudra attendre des années avant de pouvoir jouer à l’un des jeux sur PC. Et encore, vous n’aurez pas tous les titres !

Mais cette année, Square Enix a décidé de changer de fusil d’épaule. Habitué à sortir son jeu phare sur PC des années après sa sortie sur PlayStation, le studio japonais a réduit la période d’exclusivité de Final Fantasy XVI sur PS5. Un an après sa sortie, le dernier épisode de la licence sera donc disponible sur PC. De plus, l’attente ne sera pas longue, car vous pouvez acheter Final Fantasy XVI dès le 17 septembre sur Steam et Epic Games Store.

Square Enix vous offre également l’occasion d’entrer dans l’univers du jeu dès maintenant avec une démo gratuite. Cette dernière vous permettra de voir si votre PC sera capable de faire tourner la version complète de Final Fantasy XVI lors de sa sortie officielle. La démo débute au prologue, où vous allez vivre l’adolescence de Clive, le héros de FFXVI. Vous pouvez bien sûr sauvegarder votre progression dans la démo, et reprendre quand la version complète du jeu sera disponible.

Les précommandes de Final Fantasy XVI sont déjà ouvertes. Si vous êtes tentés, Square Enix vous offre quelques cadeaux, à savoir :

L’arme « Lame des braves »

L’accessoire « Talisman de Cait Sith »

La partition de « Bataille au sommet / Sixteen Bells »

Quelles sont les configurations requises pour jouer à Final Fantasy XVI sur PC ?

Si vous voulez alors jouer à Final Fantasy XVI sur PC, vous avez le choix entre la version de base (49,99€) et l’édition complète à 69,99€. Cette dernière embarque deux DLC « Les rémanences du ciel » et « La complainte du ressac ». Comptez 170 Go d’espace de stockage pour télécharger le jeu sur votre PC.

En ce qui concerne les configurations requises, vous pouvez les voir ci-dessous :

Spécifications minimales

Système d’exploitation : Windows 10 / 11 64-bit

Processeur : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core™ i5-8400

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 / Intel® Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX : Version 12

Stockage : 170 Go d’espace disponible

Spécifications recommandées