NoCode Summit 2024 : Le Café du Geek partenaire officiel de l’événement tech incontournable à Station F

Le NoCode Summit 2024 est de retour et promet d’être l’événement tech de l’année pour tous les passionnés et professionnels du No ode. Cet événement international, consacré aux innovations NoCode, LowCode et à l’intelligence artificielle générative, se tiendra les 16 et 17 octobre à Station F, le plus grand campus de startups au monde. Le NoCode désigne des outils technologiques qui permettent de créer des applications, sites web et automations sans avoir besoin de coder, rendant ainsi le développement accessible à tous. Le Café du Geek est fier de vous annoncer son partenariat exclusif avec le NoCode Summit, un partenariat qui vous réserve de nombreuses surprises et avantages !

NoCode Summit 2024 : l’événement tech à ne pas manquer

Le NoCode Summit, désormais dans sa troisième édition, est devenu un rendez-vous incontournable pour les leaders technologiques, les citizen developers, les freelances et les grands noms de la tech. Avec plus de 2500 participants venant de 50 pays, 200 intervenants et près de 100 sessions, cet événement est un condensé d’opportunités pour tous ceux qui souhaitent s’immerger dans l’univers du NoCode et du LowCode.

Cette année, le sommet se concentrera sur deux grands thèmes : la cybersécurité et le Tech for Good. Vous pourrez découvrir comment ces technologies façonnent l’avenir et permettent de construire un monde plus sûr et plus éthique. Parmi les nouveautés de 2024, des rencontres d’affaires express, des visites VIP organisées par le Hub Institute, et des compétitions captivantes comme les NoCoders Games et le Hackathon à Impact seront au programme. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces technologies révolutionnaires, c’est l’événement à ne pas manquer.

Le Café du Geek au cœur de l’événement

En tant que partenaire média officiel du NoCode Summit 2024, Le Café du Geek sera présent pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur. Nous couvrirons les conférences, nous rencontrerons les leaders du secteur, et nous vous proposerons des interviews exclusives. Mais ce n’est pas tout ! Nous avons aussi pensé à vous en vous réservant des offres spéciales.

Profitez de 10 % de réduction sur vos billets pour le sommet avec le code NCS24_CAFEDG. Cette offre est valable pour tous les types de billets, y compris les VIP et VIP+ qui donnent accès à des événements exclusifs comme les visites guidées par le Hub Institute. De plus, nous mettons en jeu deux tickets gratuits sur nos comptes LinkedIn et Twitter, alors restez connectés pour ne pas manquer cette opportunité !

Le NoCode Summit 2024 est un événement unique qui rassemble les esprits les plus innovants autour des technologies de demain. En tant que partenaire de cet événement, nous sommes impatients de vous y retrouver, de partager les moments forts avec vous et de vous offrir des avantages exclusifs. Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cette aventure, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner vos places, et n’oubliez pas d’utiliser le code NCS24_CAFEDG pour bénéficier de votre réduction juste ici !