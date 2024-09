Mercedes accélère Drive Pilot, son système de conduite automatisée

Mercedes-Benz vient de franchir une étape importante avec son système de conduite automatisée Drive Pilot. Ce système, déjà connu pour permettre aux conducteurs de lâcher les mains du volant dans certaines conditions, va désormais fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 95 km/h sur les autoroutes allemandes. Une avancée qui marque la confiance grandissante de Mercedes dans sa technologie.

Drive Pilot : des vitesses plus élevées, mais sous conditions

Bien que ce soit une grande avancée, Mercedes doit encore obtenir l’accord des autorités allemandes avant de proposer cette mise à jour à ses clients. Si l’approbation est accordée, Mercedes pourra se vanter d’avoir « le système de niveau 3 le plus rapide au monde » sur un véhicule de série. À noter que Drive Pilot est un système de niveau 3. Autrement dit, il permet plus de liberté au conducteur que les systèmes de niveau 2 comme l’Autopilot de Tesla ou le Super Cruise de General Motors.

Drive Pilot ne se contente pas de maintenir la voiture sur la route. Il offre aussi la possibilité de détourner le regard de la route sous certaines conditions. Par exemple, pour jouer à un jeu ou regarder un film. Mais attention, le système ne fonctionne que si les conditions sont optimales : une voiture devant vous, des marquages routiers clairs et un bon temps. Sinon, il se désactive automatiquement.

Drive Pilot : une conduite plus libre, mais pas sans risques

L’idée derrière Drive Pilot est de rendre les longs trajets ou les embouteillages moins pénibles. Mercedes veut que vous puissiez consulter votre téléphone ou vous détendre pendant que la voiture gère la conduite. Cependant, plus la vitesse augmente, plus le risque grandit. Une fraction de seconde d’inattention peut causer un accident à des vitesses élevées.

Les conducteurs ont montré qu’ils pouvaient parfois abuser des systèmes d’assistance à la conduite. Par exemple, des études ont révélé que certains essaient de s’endormir ou de grimper à l’arrière de leur voiture. Mercedes promet que cela ne sera pas possible avec Drive Pilot. Toutefois, certains conducteurs trouveront peut-être des moyens de contourner les règles.

Une transition délicate entre machine et humain

L’un des plus grands défis avec ce genre de technologie est la transition entre la machine et l’humain. Si vous laissez la voiture conduire pendant une longue période, il peut être difficile de reprendre le volant en cas d’urgence. Cela peut entraîner des réactions dangereuses, comme un freinage trop brusque ou un mauvais réflexe. C’est pour cette raison que certaines entreprises, comme Waymo et Cruise, préfèrent éviter le niveau 3 et se concentrer directement sur des voitures entièrement autonomes de niveau 4.

Mercedes, de son côté, est optimiste et continue de peaufiner Drive Pilot. Elle travaille même à obtenir des feux de signalisation turquoise sur ses véhicules pour indiquer aux autres conducteurs que le système est activé.