Softbank et Newphotonics innovent pour un futur optique exceptionnel

SoftBank et NewPhotonics ont annoncé une nouvelle collaboration révolutionnaire. En effet, cette coopération vise à améliorer la technologie photonique pour les commutateurs LPO, CPO et tout optique. Par conséquent, leur objectif est de transformer les centres de données et l’infrastructure mobile fronthaul grâce à des technologies de pointe.

Une collaboration pour des centres de données plus rapides

Cette collaboration cible les centres de données de prochaine génération. En effet, SoftBank et NewPhotonics travaillent ensemble sur des solutions tout optiques pour améliorer la vitesse des données. Par ailleurs, ces innovations permettront non seulement une communication optique à haut débit, mais offriront également une faible latence et une faible consommation d’énergie.

Les avantages de la technologie photonique avancée

Les technologies intégrées par NewPhotonics, comme le PIC, présentent de nombreux avantages. Elles optimisent la structure GPU/CPU/commutateur avec une connectivité optique fiable et rapide. En outre, elles réduisent les goulets d’étranglement en matière d’énergie et de capacité. Le SerDes optique breveté améliore la densité et la vitesse de transfert des données.

L’impact sur l’infrastructure mobile fronthaul

SoftBank et NewPhotonics se concentrent également sur l’infrastructure mobile fronthaul. Leur technologie LPO permet des transmissions sur de plus longues distances, avec une efficacité accrue. Cela devrait réduire les délais de traitement et diminuer la consommation d’énergie dans les réseaux mobiles frontaux. Ainsi, leur intégration dans l’infrastructure mobile apportera des gains significatifs en termes de performance et de durabilité.

Les objectifs futurs de SoftBank et NewPhotonics

SoftBank et NewPhotonics visent à dominer le marché des technologies de communication optique. Ils envisagent une transformation majeure des centres de données IA. Leur partenariat se concentrera sur l’amélioration de la vitesse, de la capacité et de la durabilité des infrastructures. En repoussant les limites de la connectivité optique, ils espèrent façonner l’avenir de l’IA et de la 6G.

En conclusion, le partenariat entre SoftBank et NewPhotonics s’annonce prometteur. Leur collaboration vise à développer des technologies innovantes pour des centres de données et des infrastructures mobiles plus performants. Avec une focalisation sur la durabilité et l’efficacité, SoftBank et NewPhotonics sont bien positionnés pour devenir des leaders de l’industrie.

