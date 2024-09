PlayStation Édition 30e Anniversaire :  le prix du bundle a leaké

30 ans, ça se fête, surtout pour un géant comme PlayStation. Et quoi de mieux pour célébrer cet anniversaire qu’une édition limitée de sa dernière console ? La firme bleue a alors annoncé la collection PlayStation édition 30e Anniversaire le 19 septembre, avec une flopée d’images aussi alléchantes que nostalgiques. Seul un détail manque à l’appel : le prix du lot. Mais c’est sans compter sur un insider renommé, qui, après quelques recherches, a pu dénicher le Graal. Et ce n’est pas aussi cher qu’on le croyait…

Tout sur la nostalgie

Comme on s’y attendait, Sony a profité des 30 ans de PlayStation pour sortir un bundle en édition limitée de sa PS5. Il comprend la PS5 Pro, la PS5, les manettes DualSense et DualSense Edge, ainsi que la PlayStation Portal. Et comme sur la PS4 édition 20e anniversaire, la firme bleue a encore misé sur la nostalgie. On retrouve avec plaisir la couleur grise de la PlayStation première du nom. Le logo en rouge-jaune-vert-bleu et les boutons colorés sur les DualSense sont également de la partie.

Le co-PDG de PlayStation Hideaki Nishino a lui-même présenté la gamme de matériel, en compagnie de Kristen Zitani, l’attachée au département communication de l’entreprise. Pour commencer, il y a le PS5 Pro édition 30e anniversaire, qui sera disponible en seulement 12300 exemplaires. Elle sera livrée avec un SSD de 2To, une façade pour le lecteur Blu-ray (que vous devez acheter séparément), une DualSense, une DualSense Edge, une station de charge et un socle vertical.

La PlayStation Édition 30e anniversaire comprendra également une PS5 édition digitale. Dans le bundle, les collectionneurs trouveront une DualSense, un socle vertical ainsi que quelques goodies que vous retrouverez également dans le bundle PS5 Pro. Et comme toujours, il y a aura une façade pour le lecteur Blu-ray si vous voulez l’acheter en option.

PlayStation Édition 30e anniversaire : un prix “correct”, mais faites vite

Tout ça est bien beau, mais qu’en est-il des prix ? Pour garder le suspense, PlayStation n’a pas encore dévoilé le tarif du bundle PlayStation Édition 30e anniversaire. Toutefois, Billbil-kun, l’insider réputé de Dealabs, a découvert quelques informations croustillantes. Selon lui, le bundle PS5 édition digitale 30e Anniversaire coûtera 499,99 $ aux États-Unis. Il serait ainsi 50 $ de plus que la PS5 “classique”, ce qui est abordable pour une pièce de collection. En ce qui concerne les manettes, la DualSense sera vendue au prix de 79,99 $.

Pour le moment, le prix de la PlayStation 5 Pro, la PS5 Portal et la DualSense Edge édition 30e anniversaire restent encore inconnus. Nous en saurons un peu plus quand les précommandes seront ouvertes. Retenez la fameuse date : le 26 septembre 2024.

Appréciez la bande-annonce de présentation du pack PlayStation 30e Anniversaire dans la vidéo ci-dessous :