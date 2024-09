La PS5 Pro est enfin dévoilée, mais son prix choque le monde !

Quatre ans après la première itération de la PS5, Sony a enfin levé le voile sur la version Pro de sa console. Dans une vidéo diffusé en direct, la firme japonaise présente les caractéristiques techniques de cette nouvelle itération de la PS5. Mais bien que cette dernière soit la plus puissante des consoles de salon, c’est son coût qui a fait le plus parler. Un prix exorbitant, provoquant des avis plutôt négatifs autant chez les influenceurs gamings que les “simples” joueurs. Enquête.

La PS5 Pro, une bête de puissance…

Enfin : après de nombreuses leaks et spéculations, elle est là. Hier, Mark Cerny, l’architecte principal de PlayStation, a présenté la dernière itération de la PS5 en live sur YouTube. Et dès les premières minutes, on constate qu’elle a tout pour plaire.

Selon Cerny, la PS5 Pro délivrera le double de la puissance de la PS5 classique. Elle serait même “la console la plus puissante jamais fabriquée par Sony”. Et c’est vrai : la PS5 Pro embarque un GPU amélioré, avec 67 % d’unités de calcul supplémentaires et une mémoire à 28% plus rapide par rapport à la PS5 classique. En termes plus simples, la PS5 Pro peut offrir un rendu de 45 % plus rapide, garantissant plus de fluidité sur les jeux. Ajoutez à cela un disque dur SSD de 2 To pour stocker vos jeux les plus gourmands en stockage.

La PS5 Pro dispose également d’un Ray Tracing plus puissant, permettant une réflexion et une réfraction de la lumière plus dynamiques. En guise de comparaison, la PS5 Pro peut projeter des rayons de lumière deux fois, voire trois fois plus rapides à celles de la PS5 classique. Ajoutez à cela la Super Résolution Spectrale PlayStation, une mise à l’échelle pilotée par IA. Cette dernière offre une clarté d’image plus nette avec le maximum de détails possibles, grâce à l’apprentissage automatique.

Voir aussi : Microsoft dévoile sa nouvelle manette Xbox Adaptive Joystick

…mais à quel prix ?

Malgré cette flopée de puissance, la communauté de Sony reste choquée par le prix de la console. À la grande surprise de tous, la PS5 Pro coûtera la bagatelle de…799,99 euros. Un tarif trop élevé par rapport aux versions Pro des dernières générations de consoles de Sony, selon les joueurs. De plus, la PS5 Pro ne dispose pas d’un lecteur de disque : vous devez donc acheter vos jeux en dématérialisé si vous voulez jouer sur la console.

Mais ça ne s’arrête pas là. Si vous avez des jeux PS5 en version physique, et que vous voulez en profiter sur la PS5 Pro, un lecteur de disque est vendu séparément au tarif de 119,99 euros. Le support vertical est également vendu en option. Un modèle économique que la plupart des joueurs ont du mal à avaler, préférant “acheter un PC à 800-900 euros que la PS5 Pro”.

Quoi qu’il en soit, la PS5 Pro sera lancée officiellement le 7 novembre 2024. Vous pouvez déjà la précommander à partir du 26 septembre prochain.