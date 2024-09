Le Game Pass Standard fait son entrée sur Xbox

Microsoft vient d’ajouter une nouvelle option à son programme d’abonnement Game Pass pour Xbox. Depuis aujourd’hui, le plan Game Pass Standard est disponible. Cette formule, lancée en juillet avec une refonte des abonnements, vise à offrir une alternative plus abordable tout en conservant des fonctionnalités essentielles.

Le Game Pass Standard : une nouvelle formule accessible

Le Game Pass Standard est proposé à 15 $ par mois. Il permet aux joueurs de profiter des principales fonctionnalités du service Game Pass, telles qu’un accès à une vaste bibliothèque de jeux, la possibilité de jouer en ligne, et des réductions sur certains achats de jeux. Cette formule se veut une option plus économique, idéale pour ceux qui souhaitent découvrir de nombreux jeux sans débourser une fortune.

Des différences notables avec l’Ultimate

La grande différence entre le plan Standard et le plan Ultimate réside dans l’accès aux jeux récents. Les abonnés du niveau Standard ne pourront pas jouer immédiatement à certains des titres les plus attendus, comme « Call of Duty: Black Ops 6 » ou « Indiana Jones et le Grand Cercle ». Le délai d’attente pour ces jeux peut aller jusqu’à 12 mois ou plus, selon le titre.

En revanche, les membres de l’abonnement Ultimate, facturé 20 $ par mois, auront un accès prioritaire à ces nouveautés. En plus de cela, l’Ultimate inclut EA Play, permettant de jouer à des jeux supplémentaires d’Electronic Arts, ainsi que l’accès au Xbox Cloud Gaming pour jouer en streaming, offrant plus de flexibilité aux joueurs.

Un contexte concurrentiel difficile

Microsoft se trouve dans une position délicate face à Sony dans cette génération de consoles. Les différences matérielles entre les deux marques jouent un rôle crucial. Cet été, Microsoft a annoncé un rafraîchissement de sa gamme de consoles qui a été plutôt discret, laissant certains fans sur leur faim. En comparaison, Sony a fait sensation avec l’annonce de la nouvelle PS5 Pro, qui a suscité beaucoup d’intérêt et de buzz.

Le plan Game Pass, bien qu’innovant, peine également à générer des revenus significatifs pour Microsoft. En février dernier, l’entreprise a révélé avoir environ 34 millions d’abonnés, un chiffre qui reste inférieur aux attentes pour soutenir pleinement ses ambitions.