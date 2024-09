Veeva Site Connect simplifie les essais cliniques avec succès

Veeva Systems vient d’annoncer une nouveauté qui pourrait révolutionner les essais cliniques. La nouvelle version de Veeva Site Connect promet de simplifier l’exécution des essais pour les sites et les sponsors. Avec cette mise à jour, les entreprises espèrent réduire les délais et les coûts associés aux essais cliniques.

nouvelles fonctionnalités de veeva site connect

La nouvelle version de Veeva Site Connect inclut plusieurs fonctionnalités avancées. Ces ajouts vont au-delà de l’échange de documents et de la distribution de sécurité. Ils intègrent désormais les communications d’études, les informations de paiement, et des liens rapides vers les systèmes des sponsors. Ces améliorations visent à simplifier et normaliser la collaboration entre le site et le sponsor. En conséquence, moins de temps est perdu en tâches manuelles.

interface utilisateur optimisée pour tous les essais

L’interface utilisateur a été revue pour faciliter l’utilisation par tous les sites. En organisant toutes les informations nécessaires dans une seule page d’accueil intuitive, les utilisateurs peuvent facilement trouver ce dont ils ont besoin. La barre de navigation latérale rend la gestion des tâches plus rapide et efficace. Cette expérience utilisateur uniforme pour tous les essais représente un changement majeur. Cela permet aux sites de travailler uniformément avec différents sponsors.

implémentation rapide et à prix fixe

L’une des caractéristiques les plus notables de cette nouvelle version est l’implémentation à prix fixe. Les sponsors peuvent désormais mettre en place Veeva Site Connect en deux à quatre mois, en fonction de la taille de leur entreprise. Cette rapidité d’exécution est cruciale pour atteindre des objectifs d’essais plus rapides et de meilleure qualité. Les entreprises peuvent ainsi réduire les coûts tout en améliorant la performance.

En conclusion, Veeva Site Connect est en train de gagner du terrain parmi les plus grandes entreprises biopharmaceutiques. Avec ses nouvelles fonctionnalités, son interface utilisateur optimisée, et une implémentation rapide, il promet de transformer l’exécution des essais cliniques. Les sites et sponsors peuvent ainsi collaborer de manière plus efficace et se concentrer davantage sur le traitement des patients.

