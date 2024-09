NAVEE bouscule le futur à l’IFA : Des trottinettes électriques révolutionnaires pour une conduite éclatante

À la pointe de l’innovation, NAVEE, marque emblématique de trottinettes et de vélos électriques, a récemment dévoilé ses tout derniers modèles à l’IFA 2024. Présentant une gamme de trottinettes électriques au design exceptionnel, NAVEE promet de repousser les limites de la performance, de la sécurité et du design.

Plongée dans le futur avec les ST3 et ST3 Pro

Les deux nouveaux modèles de la série NAVEE ST, la ST3 et la ST3 Pro, réinventent la trottinette électrique. Le mariage entre une technologie de pointe et une esthétique inspirée du cyberpunk assure aux utilisateurs une expérience de conduite unique.

L’éclairage d’ambiance personnalisable du modèle ST3 Pro, combiné à un élégant plateau en fibre de carbone, attirera sans aucun doute tous les regards. Grâce à l’application NAVEE, l’usager peut ajuster l’éclairage selon ses préférences avec quinze options lumineuses différentes.

Mais ne vous fiez pas qu’au design. Les performances méritent également d’être soulignées. L’autonomie monte jusqu’à 75 km pour la ST3 Pro et 60 km pour la ST3. Ces deux modèles peuvent atteindre une vitesse de 25 km/h grâce à leur moteur puissant.

Peu importe le terrain

La série NAVEE ST n’est pas seulement élégante et performante, elle offre aussi une sécurité optimale. Grâce à la technologie brevetée Damping Arm ™, la suspension absorbe les chocs de manière optimale. En outre, le triple système de freinage améliore la sécurité en réduisant la distance de freinage de 20 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Ajoutez à cela un design ergonomique avec un guidon incliné à cinq degrés, un plateau extralarge de 190 mm et une garde au sol augmentée de 115 mm, et vous obtenez une trottinette qui mise autant sur le confort que sur les performances et la sécurité.

La série NAVEE GT : En quête de confort et de polyvalence

La série GT établit également un nouveau standard de confort et de polyvalence. Elle propose notamment le modèle haut de gamme GT3 Max qui offre une autonomie impressionnante de 75 km. La stabilité et le contrôle sont assurés par des pneus tubeless de 10 pouces et un système de freinage double action.

NAVEE : Un acteur majeur de la mobilité urbaine

Fondée en 2021, NAVEE s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable de l’électromobilité. À travers ces nouvelles trottinettes, NAVEE réaffirme son engagement à offrir une expérience de mobilité supérieure à tous ses clients en Europe.

Disponibilité et prix

Préparez-vous à monter à bord de ces trottinettes révolutionnaires: les modèles ST3 et ST3 Pro seront disponibles à partir de mars 2025, avec des prix débutant autour de 749€. La série GT sera également disponible à partir de mars 2025, avec des prix débutant à 499€.

Vous rêvez d’une expérience de conduite futuriste ? Réservez dès maintenant votre NAVEE. Nous sommes impatients de vous entendre partager vos impressions sur ces bijoux de technologie !