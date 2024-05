Zenho transforme le télétravail : Confort, productivité et écoresponsabilité enfin réunis !

Zenho, innovateur français dans la création de bureaux nomades tout-en-un, redéfinit les normes de qualité de vie pour le travail à domicile. Zenho vise à améliorer le bien-être des travailleurs à distance. Ils offrent une solution pour une concentration optimale et une productivité accrue. Il s’agit d’une « bulle » de travail à domicile pour établir une séparation claire entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Revolution pour le télétravail

Depuis l’apparition de la crise sanitaire de 2020, près de 33% des travailleurs français ont commencé à pratiquer le télétravail au moins une fois par semaine en 2023. Cette transition a cependant conduit à un flou entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Zenho répond à ce défi. Il propose une solution matérialisée qui redéfinit ces frontières. Cette solution crée des rituels de début et de fin de journée pour séparer la maison du travail.

En plus, le bureau nomade Zenho offre aux entreprises la possibilité d’épouser les nouveaux modes de travail comme le télétravail et le flex office. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur poste de travail selon leurs envies et besoins. Ils peuvent ainsi créer un espace dédié dans leur maison, éloigné des distractions potentielles.

Un bureau nomade au service du travailleur

Le bureau nomade Zenho est non seulement esthétiquement plaisant, mais aussi fonctionnel avec ses nombreux rangements et ses branchements astucieux. Les travailleurs disposent de tout le nécessaire pour une collaboration productive. Grâce à sa mobilité, il peut être déplacé facilement d’un espace à un autre, offrant aux utilisateurs un environnement de travail efficace quelle que soit la pièce de la maison.

Zenho a également pris en compte la durabilité et la responsabilité environnementale dans sa conception. Les équipes Zenho travaillent avec des entreprises françaises pour minimiser l’empreinte carbone et soutenir l’économie locale.

Une initiative née d’une passion

Derrière cet ingénieux produit se cache Jérôme Bart, entrepreneur et ingénieur. Confronté aux défis du télétravail, il a fondé Zenho avec Leyla Bilen. Leur objectif est d’aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les télétravailleurs. En constante quête d’amélioration, Jérôme et son équipe ont imaginé et créé depuis 2023 plusieurs designs de bureaux nomades ergonomiques.

Zenho offre donc une réponse innovante aux défis de la nouvelle norme de télétravail, en privilégiant le confort, la productivité et le bien-être au travail. À travers leurs choix de conception, Zenho démontre aussi son engagement pour une économie durable et responsable. Qu’en pensent nos lecteurs qui pratiquent le télétravail ? N’hésitez pas à partager votre expérience ou vos réflexions !