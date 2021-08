Dell annonce de nouveaux moniteurs et un écran externe, parés pour le télétravail

En cette fin d’été, Dell a présenté sa nouvelle gamme de moniteurs PC, ainsi qu’un écran externe. Alors que la rentrée se profile, c’est le moment idéal pour s’équiper de matériel informatique. D’autant plus que la proposition de Dell s’avère très intéressante.

Deux moniteurs de visioconférence 24 et 27 pouces (S2422HZ et S2722DZ)

Rencontrer virtuellement vos amis, votre famille et vos collègues n’a jamais été aussi facile avec les nouveaux moniteurs FHD 27 pouces QHD/23,8 pouces conçus pour les appels vidéo. Pour une expérience prête à l’emploi, ces moniteurs sont livrés avec une caméra contextuelle de confidentialité intégrée de 5 MP, des microphones antibruit et deux haut-parleurs de 5 W. La caméra contextuelle reste cachée jusqu’à ce que vous en ayez besoin.





Tout d’abord, Dell équipe ces moniteurs de la technologie Dell ComfortView Plus, certifiée TÜV, une technologie de réduction de la lumière bleue qui optimise le confort des yeux tout en conservant la précision des couleurs. Les autres fonctionnalités incluent la connectivité USB-C, la technologie AMD FreeSync et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Les deux produits seront disponibles à partir du 12 octobre 2021. Pour vous offrir le S2422HZ, il vous faudra débourser 399 €. Quant au modèle plus grand de 27 pouces, le S2722DZ, Dell le vend au prix de 439 €.

Dell S2722QC et S2722DC : 27 pouces, 4K, USB-C

Avec les nouveaux moniteurs Dell 27 4K UHD et Dell 27 USB-C. Le port USB-C peut s’avérer très utile si vous disposez d’un PC portable se rechargeant par ce biais. Effectivement, il rend possible la transition du flux vidéo et audio, d’accéder aux ports du Hub USB et d’alimenter votre ordinateur jusqu’à 65 watts. Ces moniteurs sont parfaits pour votre espace de bureau sans encombrement et conçus pour compléter toutes les configurations, que ce soit divertissement à domicile ou au bureau. Les deux produits seront disponibles à partir du 19 août 2021 aux tarifs de :

S2722QC : 419 €

S2722DC : 329 €

C1422H : un écran externe de 14 pouces USB-C

Lorsque l’on possède un ordinateur portable, acquérir un écran secondaire est pratiquement indispensable. Mais si vous vous déplacez souvent, un moniteur externe pourrait être la solution.

Le tout premier moniteur portable de 14 pouces de Dell offre une productivité à double écran pour travailler, présenter et collaborer n’importe où. Pour les professionnels travaillant au bureau, à la maison ou en déplacement, vous apprécierez la conception légère du moniteur, pesant moins de 800g. De plus, son épaisseur de moins de 6mm à son plus fin, cela le rend extrêmement facile à transporter.





Doté d’une résolution FHD, d’un format d’image 16:9 avec la technologie IPS, ce moniteur offre un plug and play facile avec la connectivité USB-C. Appuyez simplement sur les boutons d’accès rapide pour régler la luminosité (jusqu’à 300 nits) et la fonction ComfortView qui réduit les émissions de lumière bleue. Enfin, il s’adapte à tous les styles de travail et les exigences de productivité avec un petit support inclinable pour l’orienter de 10 à 90 degrés. Le C1422H sera disponible à partir du 31 août 2021 à partir de 204 €.

