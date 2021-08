Tesla Model Y : le nouveau SUV électrique arrive en France

Les premiers exemplaires du Model Y arrivent en ce mois d’août 2021 dans les concessions Tesla. L’occasion de découvrir de près ce SUV familial 100 % électrique affichant une autonomie de plus de 500 km.

Le Tesla Model Y arrive avec un peu de retard

Présenté en 2019 par Elon Musk en personne, le Tesla Model Y arrive enfin sur nos terres. Les premières précommandes de ce SUV, plus raisonnable que son grand frère Model X, sont en passe d’être livrées pendant ce mois d’août.

Annoncé initialement pour le début 2021, le Model Y, le SUV familial de Tesla arrive finalement dans les concessions européennes. Un retard qui aurait toutefois pu être plus conséquent si le constructeur américain n’avait pas pris la décision de faire venir les premiers exemplaires depuis la Chine. Une décision nécessaire puisque la gigafactory de Berlin n’est toujours pas opérationnelle. Ainsi, les pré-réservations seront honorées avant la fin du mois, quant aux commandes prises actuellement, elles seront livrées dans le courant du mois de septembre.

A partir de 59 990 €, des essais dès septembre

Avec un prix de départ de 59.990 euros, ce SUV se veut « bon marché ». En effet, il est plus haut de gamme que la Model 3, mais en dessous du Model X. “Avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5 secondes et un volume de chargement total dépassant les 2100 litres, le Model Y est l’alliance parfaite entre performances et praticité”, vante le constructeur américain dans son communiqué de presse.

Tesla précise par ailleurs que les essais routiers débuteront en septembre. Ici, ces essais concernent bel et bien le grand public. Il vous sera alors possible de réserver un créneau — probablement de 30 minutes — pour tester le bolide.

La Tesla Model Y est probablement le véhicule électrique le plus attendu de l’année, aux côtés notamment de la Mercedes EQS. Outre son toit panoramique et ses sièges surélevés, ce SUV promet une autonomie de 507 kilomètres.

Intéressés par Tesla ? Saviez-vous que la production du Tesla Cybertruck est repoussée à 2022 ?