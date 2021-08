Tesla Cybertruck : la production repoussée à 2022

La production du Tesla Cybertruck ne commencera qu’en 2022, indique désormais le site du constructeur. Elon Musk espérait que les premiers exemplaires seraient livrés fin 2021.

Tesla reporte la production du Cybertruck à 2022

Finalement, le Cybertruck de Tesla ne roulera sur aucune route cette année. Annoncé en 2019, ce pick-up 100 % électrique devait voir ses premières livraisons démarrer à la fin de l’année 2021. Cependant, le constructeur vient de repousser officiellement sa production à 2022. En effet, le site officiel de réservation de Tesla avertit désormais que les consommateurs ne pourront finaliser leur configuration qu’en 2022, « à l’approche de la mise en production ».

Ce retard n’a rien de surprenant. En janvier, Elon Musk avait annoncé qu’il s’attendait à ce que la production à grande échelle ne commence qu’en 2022. Il prévoyait tout de même une livraison des premiers exemplaires fin 2021, « si nous sommes chanceux ».

Tesla est habitué à repousser ses produits et, ces dernières années, avec les promesses un peu optimistes du constructeur et la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, cet objectif n’était pas réalisable. Le pickup rejoint deux autres véhicules de Tesla attendus de longue date : le Roadster et le Semi, officialisés en… 2017.

Déjà plus d’un million de précommandes

Quelques jours après sa présentation pour le moins mouvementée en novembre 2019, le pick-up futuriste de Tesla enregistrait officiellement 200 000 précommandes. D’après plusieurs sites communautaires spécialisés dans les produits Tesla, le demi-million de réservations aurait été atteint début 2020.

Désormais, le Cybertruck afficherait donc 1,25 million de précommandes dans le monde entier, sans que l’information soit confirmée officiellement par Tesla. Des chiffres cohérents avec l’engouement que suscite l’entreprise d’Elon Musk, mais aussi avec l’intérêt porté pour ce segment de marché.

Reste tout de même à relativiser la pertinence de ces chiffres. Une réservation en ligne ne coûte que 100 dollars (comptez 100 euros en Europe), qui sont intégralement remboursables en cas d’annulation. Et avec ce report de production, de nombreux clients risqueraient bien d’annuler leur commande.

