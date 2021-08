Xbox : Microsoft teste un mode sombre pour ses consoles

Microsoft a lancé la phase de test d’une nouvelle fonctionnalité : un mode Nuit pour ses consoles Xbox. À quoi peut-il servir ?

Microsoft améliore l’expérience utilisateur pour ses joueurs Xbox

L’interface est un élément extrêmement important dans l’expérience utilisateur. Une mauvaise expérience, et c’est un utilisateur qui peut aller voir la concurrence ou délaisser un produit. Tous les constructeurs et tous les développeurs le savent et développent de plus en plus cet aspect.

Le mode Nuit — ou Sombre selon les différentes appellations — est devenu une fonctionnalité phare dans le monde des écosystèmes (iOS, Android, applications…). Elle va bientôt faire son chemin jusqu’à nos Xbox (Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X), comme le rapporte The Verge. Elle devrait faire l’objet d’une future mise à jour.

La nouvelle fonctionnalité peut être trouvée dans le menu des paramètres pour les initiés Xbox participants à l’anneau Alpha Skip-Ahead, un programme « sur invitation uniquement » qui permet aux membres de tester les futures versions de Xbox OS. Comme souligné dans une démo rapide de Tom Warren de The Verge, les utilisateurs ayant accès au mode nuit peuvent régler la luminosité de leur écran ainsi que la quantité de lumière bleue à filtrer.

Mode nuit : seulement en test pour l’instant

Il sera possible de jouer sur deux jauges : une pour assombrir l’écran, une autre pour filtrer la lumière bleue. On peut également désactiver le HDR, format qui s’appuie sur des pics lumineux très élevés pour améliorer la dynamique d’image. Microsoft précise que les captures d’écran et les clips réalisés par nos soins ne sont pas affectés par ces filtres.

Le mode Nuit peut s’activer automatiquement en fonction de nos préférences (en définissant des horaires) ou des heures de lever et de coucher du soleil.

Parmi les options de ce mode nuit, on retrouve ainsi la possibilité de diminuer la luminosité des touches Xbox sur la manette et la console.

Cette nouveauté est pour le moment disponible pour les membres Insider du canal Alpha Skip Ahead seulement. Mais d’ici quelque temps, Microsoft devrait proposer ce mode à tous les utilisateurs Xbox.

