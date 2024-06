Aloy arrive enfin sur la Nintendo Switch avec LEGO Horizon Adventures

Si vous aimez les exclusivités Sony, vous connaissez sûrement Horizon. Développés par Guerrilla Games, les deux jeux de la licence étaient disponibles uniquement sur les consoles Sony, puis récemment sur PC. Toutefois, Guerrilla Games n’a pas oublié la console hybride : lors du Summer Game Fest, le studio annonce l’arrivée d’un nouveau jeu Horizon, en collaboration avec Studio Gobo. Il portera le nom de LEGO Horizon Adventures, et sera également disponible sur la Nintendo Switch. Guerrilla Games et Nintendo ont ensuite profité du Nintendo Direct pour dévoiler les premières images du jeu, montrant un portage merveilleusement réalisé. Appréciez !

La bande-annonce :

LEGO Horizon Adventures, un jeu orienté tout public

Comme vous l’avez vu dans le trailer, on est loin de l’ambiance “dramatique” des deux opus Horizon. Dans LEGO Horizon Adventures, Guerrilla Games et Studio Gobo apportent une touche familiale, plus détendue, pour en faire un jeu aussi bien pour les petits que pour les fans invétérés d’Aloy. Fidèle aux précédents jeux, on découvre un paysage riche en couleurs. De la verdure des forêts denses aux creusets lumineux, vos yeux resteront toujours captivés par la beauté des décors. Sauf qu’ici, tout est en LEGO (logique).

Ajoutez à cela une histoire simplifiée, des thèmes légers, un gameplay accessible, et vous aurez un jeu parfaitement orienté pour la Switch. James Windeler, directeur narratif chez Guerrilla Games, l’a d’ailleurs confirmé lors du Summer Game Fest : “C’était une opportunité vraiment unique pour nous. Je ne cesse de le mentionner, mais nous voulons que ce jeu s’adresse à tout le monde, et la Switch est vraiment une plateforme qui nous permet d’élargir le public”.

Dans LEGO Horizon Adventures, vous incarnerez la chasseuse de machines Aloy. Afin de percer le mystère de son monde, elle décide d’explorer les vestiges d’une planète ravagée par une guerre inconnue. En compagnie de ses fidèles acolytes, elle va parcourir des niveaux tantôt primitifs, tantôt futuristes, le tout parsemé de boss redoutables et nombreux. Un mode multijoueur co-op en local ou en ligne est également disponible, pour garantir plus de fun sur le jeu.

LEGO Horizon Adventures sortira au courant de l’hiver 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.