The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est annoncé, avec Zelda comme personnage principal !

Une fois de plus, Hyrule sombre dans les ténèbres…et qui de mieux pour sauver le royaume que Link ? Pourtant, Nintendo en a décidé autrement. Durant le Nintendo Direct, la firme du plombier italien a annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu The Legend of Zelda, baptisé Echoes of Wisdom. Et à la surprise générale, Link est aux abonnés absents ! Alors, qui va prendre les armes pour combattre le mal, demandez-vous ? Eh bien, il ne s’agit nulle autre que la princesse Zelda elle-même. Elle sera donc l’héroïne principale de ce nouvel opus, disponible au courant de l’automne 2024.

La princesse à l’honneur dans Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Parmi les jeux annoncés lors du Nintendo Direct du 18 juin 2024 figure The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Le jeu embarque le même style et level design que Link’s Awakening, avec son fameux gameplay “labyrinthe”. Mais cette fois, Link ne sera pas le héros du jeu, mais la princesse Zelda elle-même.

Nintendo a donc décidé d’inverser les rôles pour The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Link étant capturé et emprisonné quelque part dans Hyrule, la princesse Zelda doit prendre les armes pour sauver le royaume et secourir son chevalier préféré. Enfin, façon de parler, car pour mener à bien sa quête, elle ne va brandir ni épée ni bouclier. À la place, elle va se servir de la magie et d’une baguette nommée Tri Rod.

Pour venir à bout des créatures maléfiques, Zelda utilise une technique appelée “écho”. Il consiste à capturer et cloner n’importe quel objet du jeu avec sa baguette. Elle peut ensuite les utiliser pour combattre des ennemis, ou les transformer en plateforme pour traverser un niveau. La bande-annonce montre d’ailleurs une scène durant laquelle Zelda utilise la Tri Rod pour capturer un ennemi. Elle crée ensuite une copie de ce dernier afin qu’il combatte à ses côtés tel un Pokémon.

Plusieurs casse-têtes et énigmes sont également disponibles dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Chaque joueur peut ensuite les exploiter à sa manière pour progresser dans le jeu. “La façon dont vous résoudrez les énigmes et combattrez les ennemis changera en fonction des échos utilisés. Nous avons créé un jeu où l’expérience de chaque joueur sera différente”, ajoute Eiji Aonuma, le producteur du jeu.

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom vous donne rendez-vous le 26 septembre 2024, en exclusivité sur Nintendo Switch.