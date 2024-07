LG UltraGear 2024 : Plongez dans une expérience gaming palpitante ! Améliorez votre performance avec l’innovation

Fidèle à sa réputation d’innovation, LG Electronics (LG) ouvre un nouveau chapitre dans l’univers du gaming. La firme sud-coréenne présente avec fierté sa dernière ligne de moniteurs gaming, la série UltraGear de 2024. Cette nouvelle gamme vient confirmer l’engagement indéfectible de LG qui vise à doter chaque gamer des meilleurs outils technologiques.

La nouvelle gamme LG UltraGear 2024

Conçus pour offrir l’expérience gaming ultime, les nouveaux moniteurs gaming LG UltraGear 2024 font le pari de l’immersion totale. Aux commandes ? Des technologies innovantes pour satisfaire les joueurs les plus exigeants. La série comprend des modèles variés allant de 27 à 45 pouces, dont plusieurs modèles incurvés.

Grâce à des innovations technologiques, comme l’OLED et un taux de rafraîchissement élevé, ces moniteurs LG offrent une qualité d’image exceptionnelle. Les joueurs bénéficient de temps de réponse ultra-rapides. Ils profitent également de couleurs vibrantes et d’un contraste étonnant pour une expérience de jeu immersive.

Leur compatibilité avec VRR, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync et les connectiques HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 assurent, par ailleurs, une qualité visuelle élevée sans déchirures et de saccades.

Les moniteurs phares

Le moniteur LG UltraGear 32GS95UE s’impose comme le produit phare de la gamme. Il se distingue par des fonctionnalités inédites. Avec le premier Dual-Mode certifié VESA intégré, les joueurs peuvent passer d’un mode qualité 4K UHD 240Hz à un mode performance hyper rapide FHD 480Hz d’un seul clic. Grâce à la technologie Pixel Sound avec DTS® Virtual ™, une nouvelle expérience sonore s’offre aux joueurs, qui bénéficieront d’un rendu audio directement à partir de l’écran.

Les modèles LG incurvés 34GS95QE de 34 pouces et 39GS95QE de 39 pouces, tous deux lauréats du CES 2024 Innovation Award, redéfinissent l’expérience gaming ultra-large. Leur écran OLED incurvé 800R, combiné à une résolution UltraWide Quad-HD (3440 x 1440) au format 21:9. Il offre une nouvelle dimension au gaming et à la visualisation de contenus.

En plus des modèles incurvés de 32, 34 et 39 pouces, la gamme de moniteurs gaming UltraGear OLED de 2024 s’enrichit d’un moniteur de 45 pouces et d’un modèle de 27 pouces (45GS95QE et 27GS95QE). Ces versions améliorées des modèles célèbres de LG assurent l’expérience gaming exceptionnelle qui a fait la réputation de la marque.

En résumé, LG Electronics confirme son savoir-faire et sa motivation à améliorer sans cesse l’expérience gaming. Si vous êtes un fervent gamer, ne manquez pas de découvrir ces produits absolument innovants! N’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ou à partager l’article sur vos réseaux sociaux favoris.