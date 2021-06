iPhone 13 : la stabilisation optique serait disponible sur tous les modèles

On vous avait déjà parlé : l’iPhone 13 serait plus épais à cause de son module photo… De plus, il se pourrait que tous les modèles d’iPhone 13 puissent bénéficier de la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur.

iPhone 13 : la stabilisation optique par déplacement du capteur

Selon DigiTimes, toute la gamme iPhone 13 devrait bénéficier d’une excellente fonctionnalité photo. En effet, la stabilisation optique par déplacement du capteur serait présente sur tous les modèles !

L’iPhone 13 arrivera dans quelques mois, les rumeurs vont déjà bon train. Et comme à l’accoutumée, nombreux sont ceux à se prêter au jeu des prédictions. Parmi les aspects les plus intéressants, on retrouve bien évidemment le module caméra. Et il pourrait que tous les iPhone 2021 puissent bénéficier de la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur.

Apple a pris l’habitude de différencier ses modèles d’iPhone notamment via le module caméra. Par exemple, lorsque la technologie de stabilisation d’image fut introduite, les modèles haut de gamme eurent droit à une stabilisation optique tandis que l’entrée de gamme devait se contenter d’une stabilisation numérique. Cela étant dit, avec l’iPhone 13, Apple pourrait rééquilibrer un peu les choses.

Apple ajouterait cette fonctionnalité à toute la gamme

Si l’on en croit un article de DigiTimes, tous les modèles d’iPhone 13 seraient équipés de la technologie de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur. À l’heure actuelle, cette dernière n’est disponible que sur l’iPhone 12 Pro Max. Mais si ce nouveau rapport est avéré, tous les modèles d’iPhone 13 pourraient donc en profiter.

La stabilisation par le capteur vient, comme son nom l’indique, stabiliser le capteur de la caméra. Contrairement aux autres formes de stabilisation d’image, intégrées directement dans la lentille.

D’un autre côté, stabiliser le capteur signifie que, quelle que puisse être la lentille, toutes vos images et vidéos profiteront de cette stabilisation. L’iPhone 12 Pro Max fut le premier iPhone à bénéficier de cette stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur mais c’est aussi l’iPhone le plus onéreux à ce jour. Si cette rumeur s’avère vraie, cela permettrait de proposer la technologie à un budget bien moins important. À suivre !

Source : iMore

