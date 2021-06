Test – Blue Snowball : le micro parfait pour débuter le podcast

Le Blue Snowball, un micro arrivé il y a déjà quelques années en France et lancé originellement aux États-Unis et Royaume-Uni, il vient se positionner en entrée de gamme chez Blue, permettant à tout le monde de posséder un son clair.

Caractéristiques techniques

Type de transducteur : Électrostatique(condensateur), à gradient de pression avec sortie numérique USB Diagrammes polaires : cardioïde ou omnidirectionnel Réponse en fréquence : position 1-3 : 40 –18 kHz Fréquence/résolution d’échantillonnage : 44,1 kHz/16 bits Poids : 460 g Dimensions : 325 mm (circonférence)

Présentation et design

Le Blue Snowball est un microphone électrostatique à condensateur plug&play. C’est à dire qu’il se branche directement sur une prise USB sur votre ordinateur, sans rien avoir à installer ni configurer.

Il porte bien son nom car comme prévu, il a la forme d’une boule de neige, c’est à dire une forme parfaitement ronde. Montée sur un trépied, la forme sphérique argentée peut être dévissée pour être placée sur un pied de micro traditionnel. Il vous suffira d’avoir le pas de vis adéquat. La face avant peut faire penser à un ancien micro, tout en arborant le logo Blue en son centre.

Au dessus de ce logo, on retrouvera une petite LED qui servira à savoir si le micro est branché ou non. À cet endroit il manque un bouton pour pouvoir couper le son ou augmenter le volume comme sur la plupart des autres micros de chez Blue.

Pour la face arrière, le branchement et un simple bouton sont visibles. Trois positions sont possibles, la première position permet un condensateur cardioïde normal (voyez le comme un micro monodirectionnel). La seconde position, quant à elle est la même capsule, excepté cette fois avec un pad de 10db fait pour limiter le son dans des environnements bruyants. La dernière position (pos 3) est bien différente des deux premières, elle permet de passer la capsule en omnidirectionnelle. Ainsi, il devient possible d’enregistrer un champ sonore bien plus large.

La finition du micro, malheureusement, donne l’impression d’assez basse qualité, le tout étant en plastique. Le pied rétractable est tout de même de parfaite hauteur. Il conviendra pour capter une voix ou un instrument, en se plaçant devant un ampli de guitare par exemple.

Les usages

Le Blue Snowball est un micro relativement polyvalent, se destinant à ces différentes applications :

Voix : Chant Podcast (seul ou multiple avec son mode omnidirectionnel) Streaming

Instruments

Les usages ne sont pas réduits à ces points mais ce sont ceux conseillés par Blue, le Snowball peut être utilisé dans la configuration que vous souhaitez, le rendu pourrait ne pas être optimal si vous lui en demandez trop. Le gros avantage du micro est sa capacité à être utilisable à la seconde où vous le branchez à un port USB.

Ainsi pas besoin de prévoir une carte son, table de mixage ou autre.

Qualité sonore

La qualité première d’un micro… c’est de capturer du son ! Quoi de mieux pour un test que d’y ajouter un extrait sonore.

Voici l’extrait en 192 kHz exporté en .FLAC, jugeant de la qualité sonore :

Comme promis, le son est cristallin, pas parfait mais très correct pour le prix du Snowball. Pour toute personne l’utilisant dans un contexte de podcast ou streaming, il conviendra parfaitement.

Conclusion

Le Blue Snowball n’est pas le microphone le plus parfait qu’il soit, malgré tout, il peut faire beaucoup pour le prix qu’il coûte. À la qualité sonore perfectible, il conviendra néanmoins aux non-professionnels souhaitant un micro de qualité et abordable. Parfait pour le podcast et l’enregistrement de voix basique, il sera le micro par excellence si vous souhaitez débuter un podcast ou si vous avez besoin d’enregistrer votre voix !

Vendu au prix de 84,99€, il représente l’un des meilleurs rapport qualité/prix sur le marché. Malheureusement, son design ne plaira pas à tout le monde, mais à la rédaction il nous plaît bien ! Découvrez le reste de la gamme Blue USB. Nous avons récemment publié un test du Bluebird SL, allez y jeter un coup d’œil !