Firefox 89 : une mise à jour qui rafraîchit l’interface du navigateur web

Au fur et à mesure des années, les navigateurs ont fortement évolué. Alors que la tendance est fortement aux logiciels de navigations basés sous Chromium, le moteur de Google Chrome, d’irréductibles Américains continuent de développer leur solution Open Source : Mozilla Firefox. Se faisant vieillissant, les développeurs ont finalement décidé d’offrir une nouvelle interface à leur navigateur web. Prenant le nom de Proton, ce nouvel affichage vient d’arriver grâce à la mise à jour Firefox 89.

Récemment, nous apprenions que Firefox s’était fait passer devant le navigateur de Microsoft : Edge. Afin de reconquérir des utilisateurs, la société en charge du navigateur a décidé de lui redonner un coup de jeune en proposant une nouvelle interface plus épurée.

Une interface simplifiée et épurée pour les utilisateurs de Firefox 89

De nombreuses personnes l’attendaient depuis un moment, la nouvelle interface de Firefox est finalement arrivée grâce à la version 89 du navigateur. Pour commencer, nous pouvons remarquer que l’entreprise a décidé de simplifier l’environnement afin de permettre aux utilisateurs de s’y retrouver facilement. La barre d’outils a ainsi été épurée des fonctionnalités les moins utilisées, tout comme le menu. Les onglets profitent d’ailleurs d’un nouveau design arrondi et sont détachés de la barre de recherche afin de permettre de signaler « la possibilité de déplacer facilement l’onglet selon les besoins ». Un petit indicateur permet ainsi de signaler la possibilité de déplacer les onglets. Des petites icônes offrent aussi aux utilisateurs une indication sur la lecture ou l’arrêt d’une vidéo dans un onglet.

Par la suite, nous apprenons que les notifications seront désormais regroupées en un seul bloc afin de les rendre plus lisibles. Sur iPhone et iPad, l’interface a aussi été optimisée et modernisée afin de rendre l’expérience plus agréable (ouverture du clavier automatique après un nouvel onglet, nouvelle vue de l’ensemble des onglets et redesign des icônes et noms de menu). Pour finir, Firefox 89 améliore la protection totale contre les cookies en étendant la fonctionnalité à la navigation privée.