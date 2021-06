Microsoft Edge est le navigateur le plus performant sur Windows 10

Selon Microsoft, son navigateur Edge est tout simplement le plus performant de tous sur Windows 10. Le mode performance ainsi que la possibilité de désactiver les onglets inutilisés lui ont en effet permis de gagner en rapidité et en efficacité.

Edge 91 va booster les performances du navigateur

Dans un post de blog, Microsoft a affirmé que dans sa future version Edge 91 serait le navigateur Web le plus performant sur Windows 10. Voilà de quoi attiser les flammes auprès de ses rivaux, mais qu’importe : Microsoft est visiblement sûr de son coup. Au fil du temps, le navigateur a subi amélioration sur amélioration, intégrant de nouvelles fonctionnalités, lui faisant par la même occasion grimper l’échelle de la popularité. Et ça fonctionne : moins d’un an après son lancement, Edge est devenu plus utilisé que Firefox.

La mise à jour devra sortir dans le courant de la semaine et devrait apporter des améliorations à deux fonctionnalités, que la société considère comme les arguments principaux de son navigateur : le « Startup Boost » et les « Sleeping Tabs ».

« Startup Boost » et « Sleeping Tabs », les clés du succès ?

La première fonctionnalité, « Startup Boost », lancée en mars dernier, raccourcit le délai de lancement du navigateur. En effet, Windows 10 prépare automatiquement le terrain pour accélérer l’expérience. En effet, le système lance un certain nombre de processus d’Edge avant même que l’utilisateur ne l’utilise. Une bonne partie du travail sera ainsi déjà traitée et la fenêtre s’ouvrira plus vite.

Évidemment, cette exécution en arrière-plan coûte des ressources en mémoire et en calcul. Cependant, d’après Microsoft, cette consommation serait « limitée ».

Image : Microsoft Edge

La seconde fonctionnalité « Sleeping Tabs » met automatiquement les onglets non utilisés en hibernation. La machine peut alors récupérer les ressources auparavant associées à ces fenêtres.

Dans Edge 91, cette fonction d’optimisation se veut encore améliorée. En effet, d’après Microsoft, elle pourra économiser jusqu’à 82 % de la mémoire par rapport à des versions précédentes.

Évidemment, les autres navigateurs appliquent plus ou moins les mêmes idées, de façon plus ou moins automatisée. Il ne sera donc pas facile de garder cette première place autoattribuée.

