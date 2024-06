Marquez vos calendriers, joueurs et fans de la culture pop coréenne : LG organise un évènement sans précédent pour vous faire vivre une expérience immersive exceptionnelle. Ces 1er et 2 juin, LG vous invite à l’Espot, situé au coeur de Paris, pour plonger dans l’univers palpitant du gaming, de l’esport et de l’effervescence de la pop-culture coréenne.

Une exploration de gaming et de K-Drama

L’événement promet de transformer le bien connu Espot, en un paradis de gaming de 2000 m² ouvert à tous. Inspiré des célèbres K-drama, l’espace sera dédié aux jeux vidéo les plus populaires et accueillera de nombreux influenceurs gaming et esport de renommée nationale et internationale. Les visiteurs auront l’occasion unique d’affronter leurs idoles lors de sessions de jeux particulièrement animées.

Ces animations gratuites se tiendront le samedi 1er et le dimanche 2 juin, de 11h à 17h. Les joueurs pourront tester leur habileté lors de mini-tournois et de concours avec la possibilité de remporter des lots exclusifs de LG et des invitations pour des soirées exclusives. Les inscriptions pour cet événement sont possibles à partir du 13 mai via la plateforme dédiée sur le site de LG.

Soirées dédiées à l’esport

Les soirées du samedi et du dimanche seront l’apothéose de cette célébration du gaming. Le samedi soir, l’accent sera mis sur l’esport coréen, avec une émission présentée par la célèbre journaliste et experte de l’esport Laure Valée, accompagnée de Chan yong « Ambition » Kang, triple champion de LCK.

Le dimanche soir, préparez-vous à frissonner d’excitation en assistant au tout premier affrontement de la nouvelle équipe principale League of Legends de la Karmine Corp, en partenariat avec LG UltraGear. Le duel sera diffusé en direct par Kameto, le fondateur de la Karmine Corp et le numéro un des streamers en France, sur sa chaîne Twitch.

Ainsi, que vous soyez joueur ou simple spectateur, cet événement offre à tous une chance de vivre un moment inoubliable dans une ambiance électrisante.

LG : Acteur majeur de l’univers gaming

Ces initiatives réaffirment l’engagement de LG dans le domaine de l’esport en France et son ambition de consolider sa position de leader sur le marché. Avec sa gamme UltraGear, déjà adoptée par les plus grands clubs et championnats d’esport coréens et européens, LG s’est imposé comme un acteur incontournable de l’univers gaming.

Partagez, réagissez et réservez vos places pour cet événement unique qui promet le meilleur du gaming et de la pop-culture coréenne. N’oubliez pas, comme le dit si bien LG : « Life’s Good – Let’s Play! »