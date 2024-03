DeepCool – AG400 DIGITAL : Une série révolutionnaire dans le refroidissement

DeepCool, leader en solutions de refroidissement, lance ses nouveaux refroidisseurs d’air de la série AG400 DIGITAL. Ils affichent en temps réel la température et l’utilisation du processeur, améliorant la gestion des performances de votre ordinateur.

La série AG400 DIGITAL : L’innovation au service du refroidissement

Les membres BK ARGB et DIGITAL PLUS affichent en temps réel des informations cruciales pour optimiser votre système. Un excellent refroidissement tout en surveillant en temps réel votre processeur, offrant un double avantage aux utilisateurs exigeants.

Les appareils de la série AG400 DIGITAL se démarquent également par leur design unique. Ils utilisent la tour de tubes thermiques de la série ZERO DARK avec un design distinctif d’ailettes noires. Plus qu’un refroidisseur, c’est un véritable bijou technologique que propose DeepCool.

Un outil indispensable pour les CPU d’entrée de gamme

La série AG400 DIGITAL est particulièrement adaptée aux CPU d’entrée de gamme, offrant un complément de performances à un prix attractif. L’écran numérique libère l’espace bureau, affichant les infos du processeur sur la tour de refroidissement.

Des performances élevées pour des températures maîtrisées



L’AG400 DIGITAL BK ARGB a un ventilateur de CPU de 120 mm pour un refroidissement exceptionnel avec des caloducs précis. Le ventilateur dissipe jusqu’à 220W avec peu de bruit grâce à son régime de rotation dynamique. Quant à l’AG400 DIGITAL PLUS, il pousse les performances encore plus loin avec une esthétique entièrement noire et deux ventilateurs A-RGB contrôlables via le logiciel de la carte mère.

La série AG400 DIGITAL est donc une série ambitieuse et innovante qui bouscule les standards du refroidissement.