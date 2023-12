Amazon Prime Video sera truffé de pubs à partir du 29 janvier

Il y a quelques mois, Amazon a annoncé qu’il allait commencer à intégrer des publicités sur Amazon Prime Video. Désormais, on sait que ces publicités arriveront sur la plateforme à partir du 29 janvier 2024.

La société a expliqué dans un e-mail envoyé à ses clients que ces publicités permettront à l’entreprise de « continuer à investir dans un contenu attrayant et de continuer à augmenter cet investissement sur une longue période ».

Amazon promet moins de publicités qu’ailleurs

Selon l’entreprise, les publicités seront en nombre limité. Son objectif serait d’ « avoir beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en streaming ».

Il ajoute qu’aucune action n’est requise des abonnés. De plus, la tarification restera la même sur l’abonnement Prime. Si les utilisateurs déboursent 2,99 dollars supplémentaires (environ 2,71 euros) par mois, les publicités disparaîtront alors comme par magie.

Les publicités s’invitent auprès de la plupart des services de streaming

Pour rappel, Amazon Prime coûte actuellement 14,99 dollars par mois (13,57 euros), soit 139 dollars par an, ou 125,86 euros. Avec les nouveaux frais, l’abonnement Prime reviendrait à un peu moins de 18 dollars (16,30 euros).

En tout cas, cette décision d’Amazon intervient à un moment où ses rivaux en matière de streaming revoient également leurs tarifs. Selon The Verge, Disney Plus, Hulu, Max, Netflix et Paramount Plus incluent tous des publicités au niveau de leurs abonnements les moins chers.