XtremeMac fait sensation avec sa gamme écoresponsable : Allier luxe et durabilité

La nouvelle gamme de produits écoresponsables de XtremeMac fait sensation au salon IT Partners 2024, renforçant ainsi son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale.

Des produits haut de gamme pour un monde durable

Depuis 2001, XtremeMac équipe les appareils Apple d’accessoires de connexion, de protection ou encore d’alimentation de haute qualité. Aujourd’hui, la marque ajoute une nouvelle corde à son arc avec une gamme de produits écoresponsables, tous conçus à partir de matériaux recyclés certifiés GRS (Global Recycled Standard).

« Notre gamme de produits écoresponsables reflète notre engagement envers la durabilité et notre volonté de réduire notre empreinte écologique. » déclare Jacques Walger, Directeur des opérations pour XtremeMac.

Nouvelle gamme de chargeurs et câbles écoresponsables

Regardons de plus près quelques-uns de ces produits innovants. Le Chargeur Eco 65W et 45W USB-C et le Chargeur Eco 20W USB-C combinent les meilleures caractéristiques de leurs prédécesseurs, tout en étant fabriqués à partir de plastique recyclé à 100%. Efficaces, pratiques, et respectueux de l’environnement, ces chargeurs sont disponibles chez Boulanger et Carrefour.

Dans un souci de durabilité, XtremeMac offre également une gamme de câbles en plastique recyclé. Ces câbles de charge GRS – 100% Recycled Plastic Cables sont robustes, écologiques et disponibles chez Bureau Vallée, Leclerc, et Amazon.

XtremeMac : Puissance, Polyvalence et Performance

En plus de cette gamme écoresponsable, XtremeMac propose des innovations comme la Powerbank magnétique 10k mah, le Type-c hub for iMac et le X-CUBE PRO. Ces produits sont idéaux pour répondre aux besoins des établissements scolaires et universitaires équipés des dernières versions d’iMac.

N’attendez plus pour ajouter une touche écoresponsable à votre collection de produits Apple. Adoptez la qualité et le respect de l’environnement offerts par XtremeMac. Partagez votre expérience avec nous en commentaires ou sur les réseaux sociaux !