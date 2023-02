Netflix s’attaque au partage de compte dans de nouveau pays

Netflix vient enfin de s’attaquer sérieusement au partage de compte dans plusieurs pays, dont l’Espagne et le Portugal en Europe. Dans les détails, la solution de la plateforme de streaming consiste à demander une compensation financière pour les personnes connectées à votre compte et qui ne sont pas de votre foyer.

Préparer vos cartes bleues, Netflix dégaine son arme de destruction massive des partages de compte. Après des pays d’Amérique latine, c’est au tour du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de Portugal et de l’Espagne de connaitre une limitation importante de cette pratique.

Il y a quelques jours, nous découvrions une nouvelle politique de partage de compte récemment chez Netflix. Les utilisateurs devaient ainsi se connecter tous les 31 jours au réseau Wi-Fi du propriétaire du compte afin de garder son accès à la plateforme de streaming. Les changements occurrents dans les pays cités ci-dessus sont cependant différents.

En effet, nous parlons maintenant de partage de compte payant. Un billet de blog de Netflix explique ainsi que les abonnements Standard et Premium doivent payer pour donner accès à leur compte à des personnes extérieures à leur foyer (une seule pour le premier et deux pour le second).

Pour profiter de cet avantage auparavant gratuit, il faudra par exemple débourser un supplément de 5,99 euros en Espagne ou 3,99 euros au Portugal. Définis comme des sous-comptes de celui du propriétaire de l’abonnement, ils permettent d’accéder à Netflix avec ses propres identifiants, son profil et ses recommandations.

Pour justifier cette nouvelle politique, Netflix souligne que « plus de 100 millions de ménages partagent des comptes – ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films ». À cet instant, nous n’avons aucune information concernant l’élargissement de cette dernière à d’autres pays.

