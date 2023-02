Nintendo Switch Online : des jeux Game Boy et Game Bog Advance sont disponibles !

Durant le dernier Direct, Nintendo est venu annoncer une petite évolution plus qu’intéressante de son abonnement Switch Online. En effet, les abonnés peuvent maintenant profiter d’une bibliothèque de jeux rétros issus de la Game Boy et de la Game Boy Advance.

Le Nintendo Direct de ce mercredi 8 février 2023 est venu apporter des informations intéressantes sur les jeux vidéos à venir. Outre l’annonce et la disponibilité de Metroid Prime Remastered, la date de sortie de Pikmin 4 ainsi qu’une nouvelle bande-annonce pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, nous avons eu droit à une nouveauté très intéressante pour les fans de rétrogaming.

Nous avons en effet appris une évolution du Nintendo Switch Oneline. Dans les détails, des jeux de la Game Boy et de la Game Boy Advance sont maintenant disponibles gratuitement pour les abonnés. À noter, seuls les abonnés à la formule Pack Additionnel peuvent profiter de tous les titres. Les autres seront limités à la bibliothèque de jeux Game Boy.

Voici la liste de tous les jeux ajoutés au Nintendo Switch Online :

Game Boy : Tetris ; The Legend of Zelda : Link’s Awakening DX ; Super Mario Land 2 ; Kirby’s Dream Land ; Metroid 2 ; Wario Land 3 ; Game & Watch Gallery 3 ; Gargoyle’s Quest ; Alone in the Dark : The New Nightmare.

Game Boy Advance : Super Mario Advance 4 ; WarioWare, Inc. ; Kuru Kuru Kururin ; Mario Kart : Super Circuit ; Mario & Luigi : Superstar Saga ; The Legend of Zelda : The Minish Cap.



Faisons donc un petit récapitulatif des consoles disponibles en rétrogaming en fonction de l’abonnement Nintendo Switch Online. La formule classique à 20 euros par an permet d’avoir droit à des titres de la Game Boy, la NES et la Super NES ; et la version Pack Additionnel à 35 euros par an ajoute la N64, la Mega Drive et la Game Boy Advance.

