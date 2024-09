Apple augmente les tarifs pour changer la batterie de l’iPhone 16 Pro

Apple a récemment annoncé une augmentation du prix pour remplacer les batteries de ses nouveaux iPhone 16 Pro et Pro Max. Désormais, il faudra payer 119 $ pour un remplacement, soit 20 $ de plus que l’année précédente. Pour l’instant, les modèles standards et « Plus » ne sont pas concernés par cette hausse. Par conséquent, leurs tarifs de réparation restent inchangés. Cette décision fait écho aux précédentes augmentations appliquées aux anciens modèles comme l’iPhone 14.

iPhone 16

Ce n’est pas la première fois qu’Apple revoit à la hausse les tarifs pour ses services de réparation. En 2022, la marque avait déjà augmenté de 30 $ le prix du remplacement des batteries pour l’iPhone 14, passant à 99 $. Cette augmentation avait ensuite touché d’autres appareils comme les iPad, les MacBook, et même les Apple Watch. Il semble que la tendance continue avec les nouveaux modèles de 2023.

Selon certaines rumeurs, Apple pourrait envisager d’étendre cette augmentation à d’autres appareils dans un futur proche. «. Cependant, les utilisateurs s’attendent à voir les prix grimper progressivement pour d’autres appareils.

Pourquoi cette augmentation pour l’iPhone 16 Pro ?

Apple n’a pas donné d’explication officielle sur la raison de cette nouvelle augmentation. Cependant, les batteries des nouveaux iPhone 16 Pro, qui sont plus puissantes et plus performantes, coûtent probablement plus chères à fabriquer. De plus, la marque pourrait vouloir couvrir des frais supplémentaires liés à la recherche et développement ou à l’amélioration des services après-vente.

« Il est probable qu’Apple ajuste ses prix pour anticiper l’inflation et les fluctuations des coûts de production », explique un spécialiste du marché des smartphones. En effet, les batteries de plus en plus complexes nécessitent des processus de fabrication spécifiques. Par conséquent, cela se répercute sur le prix final pour le consommateur.

Quelles sont les alternatives ?

Les utilisateurs d’iPhone 16 Pro ont plusieurs options pour remplacer leur batterie. Si votre téléphone est encore sous garantie ou couvert par AppleCare Plus, la réparation est gratuite si la batterie a moins de 80 % de sa capacité d’origine. Si la capacité est encore supérieure mais que vous n’êtes pas satisfait de l’autonomie, vous devrez payer de votre poche.

Il existe aussi des solutions tierces, souvent moins chères. Cependant, il faut être prudent. Utiliser une batterie non officielle peut affecter la performance de l’appareil ou même annuler la garantie. Depuis quelques années, Apple propose aussi des pièces détachées officielles pour ceux qui veulent tenter l’aventure du bricolage à la maison.