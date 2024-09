Laifen séduit à l’IFA 2024 avec ses innovations hygiène high-tech

Berlin, 11 septembre 2024 – Laifen a marqué les esprits à l’IFA Berlin 2024. La marque a dévoilé ses produits de soins personnels innovants, attirant l’attention de nombreux curieux.

Laifen dévoile la brosse à dents Wave Titanium

La nouvelle brosse à dents électrique Wave Titanium brille parmi les nouveautés. Elle combine 66 000 vibrations soniques et une oscillation à 60 degrés. Grâce à son design ingénieux et à son algorithme avancé, elle est 300 % plus efficace. Cette brosse suit la méthode de brossage Modified Bass, recommandée par les experts. De plus, ses têtes de brosse en titane biocompatible assurent non-toxicité et propriétés antibactériennes. En outre, en ajoutant des réglages ajustables via l’application, l’expérience de brossage devient totalement personnalisée. .

Sèche-cheveux haute vitesse : Innovation et design

Les sèche-cheveux Laifen continuent de révolutionner le marché. Le sèche-cheveux haute vitesse Laifen SE 2 offre une large gamme de couleurs à la mode. Il combine innovation et accessibilité. Le mini-sèche-cheveux est, lui, conçu pour les voyages grâce à son poids léger de 299 grammes. Adapté aux scénarios en plein air, il reste pratique et efficace. Les sèche-cheveux Laifen se sont vendus à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde.

Nouveaux produits pour une hygiène moderne

Laifen s’engage à redéfinir les soins personnels et le style de vie. La brosse à dents Wave Titanium est disponible en précommande pour 159 €. Le sèche-cheveux haute vitesse Laifen SE 2 sera lancé à 149 €, tandis que le mini sèche-cheveux est à 99,99 €. L’engagement de Laifen pour l’innovation les aide à se démarquer. Ils élargissent leur gamme de produits, devenant une marque multi-catégories. Laifen vise à rendre les technologies avancées accessibles à tous.

En résumé, Laifen continue d’innover et de proposer des produits de qualité. Leur brosse à dents Wave Titanium et leurs sèche-cheveux haute vitesse promettent de redéfinir les soins personnels. Disponibles prochainement, ces produits combinent efficacité, design et accessibilité. Laifen prouve une fois de plus son engagement envers l’innovation et le confort des consommateurs.

