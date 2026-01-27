Opaia Motors dynamise l’industrie automobile en Angola avec succès

Le secteur automobile en Angola connaît un tournant avec l’arrivée de Opaia Motors. Cette nouvelle usine d’assemblage promet des véhicules abordables, adaptés aux besoins des familles et des entreprises locales. Elle marque un moment clé pour l’industrie et montre l’engagement du groupe Opaia envers l’économie angolaise.

lancement historique de la première usine Opaia Motors en Angola

Lancé le 20 janvier, Opaia Motors devient le seul producteur de voitures et d’autobus en Angola. L’usine, installée dans la Zone Économique Spéciale de Luanda, vise 22 000 véhicules et 1 000 autobus par an. De nombreuses autorités ont assisté à cet événement, montrant son importance nationale.

un site industriel moderne pour dynamiser l’économie nationale

Cette usine est la première du pays à assembler des véhicules localement. Cela permet à l’Angola de réduire ses importations et d’envisager l’exportation. Avec cette nouvelle capacité, le pays bâtit un secteur automobile solide et gagne en indépendance vis-à-vis des marchés étrangers. À terme, cela favorisera une diversification de l’économie et une croissance durable.

création d’emplois et transfert de compétences en Angola

emploie déjà plus de 1 500 jeunes Angolais et prévoit d’atteindre 3 500 emplois directs. L’usine mise aussi beaucoup sur la formation technique et le développement des compétences locales. Avec le soutien de partenaires internationaux, l’entreprise assure le transfert de technologies avancées vers l’Angola, pour un secteur plus performant.



En conclusion, Opaia Motors apporte un souffle nouveau à l’industrie angolaise et à son économie. Grâce à la production locale, l’entreprise améliore la mobilité, crée des emplois stables et réduit les coûts pour les familles. À l’avenir, l’usine contribuera aussi à la promotion de véhicules électriques, ouvrant la voie à une mobilité plus propre et moderne en Angola.

