Airbus veut des robots humanoïdes pour construire ses avions

Airbus prépare une révolution dans ses usines. En effet, le constructeur aéronautique européen a commandé des robots humanoïdes Walker S2 auprès de l’entreprise chinoise UBTech Robotics. Son objectif serait de tester leur utilisation sur les chaînes d’assemblage de ses futurs avions. Cette décision marque une étape importante dans l’automatisation du secteur aéronautique, où la précision et la rapidité sont essentielles.

Les robots seront là pour soutenir et non remplacer les humains

Airbus ne veut pas remplacer ses employés, mais leur donner de nouveaux outils. Justement, les robots humanoïdes sont conçus pour effectuer des tâches répétitives et physiques. Par exemple, ils peuvent soulever des pièces lourdes, visser ou assembler des composants avec une grande précision. De plus, leur forme humaine leur permet de s’adapter plus facilement aux environnements déjà pensés pour les travailleurs.

Le constructeur espère ainsi réduire la fatigue des équipes et améliorer la sécurité. Les ouvriers pourront ainsi se concentrer sur des tâches plus complexes, tandis que les robots prendront en charge les opérations les plus exigeantes. Cette complémentarité pourrait transformer la manière dont les avions sont construits, en combinant savoir-faire humain et puissance robotique.

Airbus n’est pas la seule entreprise à vouloir intégrer les robots dans ses chaînes de production

Pour information, Airbus n’est pas seul à explorer cette voie. Hyundai, par exemple, prévoit déjà d’intégrer le robot Atlas de Boston Dynamics dans ses usines d’ici 2028. Par ailleurs, Tesla mise aussi sur Optimus, son propre robot humanoïde. La course à l’automatisation s’accélère dans l’industrie mondiale, et Airbus veut rester en tête.

En adoptant les Walker S2, Airbus montre qu’il prend au sérieux la révolution robotique. Le constructeur doit produire toujours plus vite pour répondre à la demande croissante en avions commerciaux. Les robots humanoïdes pourraient devenir un atout majeur pour atteindre ces objectifs. Si les tests sont concluants, ils pourraient être déployés à grande échelle dans les prochaines années.