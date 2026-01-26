Réconfort garanti : Des astuces Duux pour un hiver chaud sans se ruiner

L’hiver approche et le besoin de réconfort à la maison se fait sentir. Pourtant, inutile de pousser le chauffage à fond ! Duux, la marque néerlandaise experte du traitement de l’air et du confort intérieur, dévoile ses astuces pour garder une chaleur douce sans exploser sa facture d’énergie. Focus sur des solutions à la fois pratiques et design pour traverser la saison froide en toute sérénité.

Les bons gestes pour un intérieur chaleureux

Le secret, c’est de superposer les couches ! Préférez plusieurs vêtements fins superposés plutôt qu’un pull épais. Cette technique simple crée une isolation naturelle grâce aux poches d’air emprisonnées entre les tissus. Pour la touche finale, rien ne vaut un plaid chauffant XXL.

Duux propose le Yentl, un plaid chauffant aussi doux que performant. Il diffuse une chaleur homogène avec 9 niveaux de température pour s’adapter à toutes les envies. Surtout, il ne consomme que 160 W, idéal pour ceux qui veulent allier confort et économie ! Son design épuré ajoute une note cocooning à tous les salons.

Bouger et chauffer localement

Pour combattre le froid, un peu de mouvement suffit. Quelques minutes d’exercice puis une boisson chaude, et voilà déjà le corps réchauffé ! Mais pour prolonger ce bien-être, il faut aussi une source de chaleur bien placée.

Ici, le Threesixty 2 de Duux entre en scène. Ce radiateur céramique compact chauffe votre pièce à 360° et très rapidement. Connecté et économe en énergie, il permet de ne chauffer que là où c’est utile. Parfait pour travailler au chaud ou transformer votre coin lecture en havre douillet, sans gaspillage.

L’humidité, clé du confort hivernal

On l’oublie souvent, mais l’humidité influence la sensation de chaleur. Un air trop sec donne vite froid, même si le thermostat affiche 21°C. Pour régler ce souci, il faut un humidificateur adapté.

Le modèle Neo signé Duux diffuse une brume ultrafine et silencieuse. Son grand réservoir de 5 litres autorise jusqu’à 16 heures de diffusion continue, en maintenant le taux d’humidité idéal entre 40 et 60 %. Doté d’un hygrostat, il ajuste automatiquement son fonctionnement pour un maximum de bien-être dans les grands espaces.

En résumé, Duux prouve qu’on peut passer l’hiver bien au chaud grâce à des gestes simples et à des équipements malins. Vous avez d’autres astuces pour rester au chaud sans surchauffer ? Partagez-les en commentaire ou sur nos réseaux sociaux !