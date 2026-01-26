Ascent DIA propulse l’innovation biotech avec un nouveau programme ambitieux

Actualités

Une nouvelle ère s’ouvre pour l’innovation en biotechnologie avec le lancement de la plateforme ASCENT DIA. Cette initiative prometteuse vise à aider les startups et jeunes entreprises à trouver leur place sur le marché mondial. Grâce à un accompagnement complet, la DIA apporte des solutions concrètes pour lever les obstacles et stimuler la croissance.

Une nouvelle plateforme mondiale dédiée à l’innovation biotech

La Drug Information Association (DIA) vient de lancer ASCENT, une plateforme destinée aux innovations en biotechnologie. L’objectif est clair : aider les créateurs de nouveaux médicaments à chaque étape. Les problèmes courants des startups, comme le manque de financement ou la difficulté d’accéder à l’expertise, sont ici adressés. Cette approche globale veut faciliter le parcours des entreprises innovantes, dès leurs premiers pas.

Un programme unique pour former et connecter les startups

La série LIFT proposée sur ASCENT DIA déploie plusieurs programmes tout au long de l’année. Ceux-ci débutent avec des masterclasses virtuelles dès février 2026. Experts et leaders du secteur animent des ateliers centrés sur la collecte de fonds, la stratégie réglementaire et le développement clinique. En outre, un coaching personnalisé et des concours de pitch dynamisent la formation. Les jeunes entreprises accèdent ainsi à des conseils, du mentorat et un réseau international.

Des opportunités de visibilité pour les jeunes entreprises

L’accompagnement ne s’arrête pas à la formation. La visibilité offerte par ASCENT DIA est inégalée. Les participants présentent leurs projets lors d’événements majeurs, comme DIA Europe à Rotterdam ou la réunion annuelle mondiale à Philadelphie. Compétitions de pitch, tables rondes et forums réunissent régulateurs, investisseurs et leaders pharmaceutiques. Ces occasions créent des synergies et accélèrent la réussite des startups biotech.

En somme, la plateforme ASCENT DIA s’impose comme un acteur clé pour l’écosystème des sciences de la vie. Elle offre des formations sur-mesure, du réseautage et une visibilité mondiale. Les jeunes entreprises innovantes peuvent ainsi grandir, convaincre des investisseurs et contribuer à rapprocher la recherche des patients. Ce lancement marque un véritable tournant pour l’innovation en biotechnologie.

