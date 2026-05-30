Dreame passe à la maison connectée complète avec une avalanche de nouveautés

Dreame a dévoilé en France une large gamme de nouveaux produits, avec une ambition assez claire. La marque ne veut plus seulement être associée aux robots aspirateurs ou aux aspirateurs laveurs. Elle cherche désormais à construire un écosystème complet autour de la maison connectée, avec du nettoyage intelligent, de l’électroménager, des produits pour animaux et même des solutions plus spécifiques comme le lavage des vitres.

Dreame veut aller plus loin que le simple nettoyage

Dreame s’est d’abord imposé avec ses produits de nettoyage, notamment ses robots aspirateurs et ses aspirateurs laveurs. C’est encore le cœur de son catalogue, mais cette nouvelle annonce montre une évolution assez nette. La marque parle désormais de Smart Living, avec l’idée d’accompagner plusieurs usages du quotidien, et pas seulement de passer l’aspirateur à votre place.

Cette stratégie repose aussi sur une idée d’écosystème. Dreame ne présente pas uniquement des produits séparés, mais plusieurs appareils capables de répondre à des besoins complémentaires. Certains vont nettoyer les sols, d’autres les escaliers, les vitres, les zones difficiles, les poils d’animaux, ou même gérer une partie du confort des chats et chiens à la maison. En somme, Dreame veut progressivement couvrir toute la maison.

La série X60 Pro reste la vitrine technologique de Dreame

La série X60 Pro concentre une bonne partie des innovations de la marque sur le nettoyage autonome. Elle comprend plusieurs modèles, dont le X60 Pro Ultra Complete, le X60 Pro Ultra Matrix et le X60 Pro Master. Tous partagent les grandes technologies de Dreame, avec une aspiration annoncée à 42 000 Pa, une reconnaissance de plus de 320 obstacles, ainsi qu’un double bras UltraExtend capable d’étendre la brosse latérale et la serpillière pour mieux atteindre les bords et les angles.

Le modèle Matrix va un peu plus loin avec un changement automatique des serpillières selon les pièces. Dreame distingue par exemple les besoins d’une cuisine, d’une salle de bain ou d’un espace de vie. Le X60 Pro Master mise de son côté sur une station plus compacte, avec remplissage et vidange automatiques. On reste donc sur des robots aspirateurs très haut de gamme, mais avec une logique plus poussée que la simple fiche technique.

Cyber X veut résoudre le problème des escaliers

Le Cyber X est probablement le produit le plus spectaculaire de cette annonce. Dreame le présente comme un robot aspirateur biomimétique capable de monter les escaliers grâce à un système à quatre chenilles. C’est une limite historique des robots aspirateurs, qui restent généralement bloqués à un seul étage ou à une seule zone. Ici, Dreame veut montrer qu’il est possible d’automatiser aussi cette partie de la maison.

Le plus intéressant reste sa synergie avec la série X60 Pro. Le Cyber X ne semble pas pensé comme un simple gadget autonome, mais comme une extension de l’écosystème de nettoyage Dreame. Il peut reconnaître différents types d’escaliers, gérer jusqu’à quatre étages dans l’application, cartographier plusieurs niveaux et nettoyer les marches en descente. Il faudra voir ce que cela donnera concrètement en usage réel, mais le concept donne une vraie cohérence à cette idée de maison mieux automatisée.

Aspirateurs laveurs, balai et vitres : Dreame couvre les usages oubliés

Dreame a aussi présenté sa nouvelle série T d’aspirateurs laveurs, avec plusieurs modèles dont les T16 Pro Heat, T16 Pro Steam, T15 Pro Heat, T14 Pro et T12 Pro. L’idée est ici de proposer des appareils plus fins, capables de passer sous les meubles grâce à un profil de 9,85 cm et une inclinaison à 180°. Les modèles les plus avancés ajoutent aussi de l’eau chaude, de la vapeur, de l’auto-nettoyage et un séchage à air chaud à 95°C.

À côté, l’Aqua Air vise un usage plus rapide et plus léger, avec un poids inférieur à 0,9 kg en mode portable, jusqu’à 20 000 Pa d’aspiration et 40 minutes d’autonomie. Le Pano 10 Station s’occupe quant à lui des vitres, avec une station multifonction 10-en-1 et un système pensé pour nettoyer les bords et maintenir une humidité constante. Ces produits montrent bien que Dreame ne veut pas seulement automatiser les sols. La marque cherche aussi à combler toutes les zones que les robots classiques ne gèrent pas encore parfaitement.

Les animaux et l’électroménager confirment le changement de dimension

La vraie rupture vient toutefois de la Dreame Pet Line et de l’électroménager. Avec Moduloo Pure, Moduloo Clima, TunnelGo, Lumina Feast et Lumina Flow, Dreame entre dans le confort et l’entretien des animaux de compagnie. On retrouve une litière auto-nettoyante, un couchage chauffant et rafraîchissant, un sac de transport ventilé, une fontaine intelligente ou encore un distributeur de nourriture avec caméra 2K.

La marque va encore plus loin avec le réfrigérateur FizzFresh, qui intègre un système d’eau pétillante, une production de glaçons et un refroidissement flexible. Dreame met aussi en avant un lave-linge AI Inverter Washer L9 et un sèche-linge AI Twin Inverter Dryer L9. Cette extension est ambitieuse, mais elle sera aussi plus difficile à défendre. Dreame est crédible dans le nettoyage intelligent. Elle doit maintenant convaincre qu’elle peut aussi s’imposer dans des catégories où les acteurs historiques sont déjà très installés.

Une gamme large, mais aussi très premium

Cette avalanche de nouveautés s’accompagne de prix assez élevés. Le X60 Pro Ultra Complete sera lancé à 1 499 euros, tandis que les X60 Pro Ultra Matrix, Matrix Vision et Master monteront respectivement à 1 699 euros, 1 799 euros et 1 599 euros. Le Cyber X est annoncé à 1 199 euros pour le second semestre 2026. Sur la partie aspirateurs laveurs, les prix vont de 319 euros pour le T12 Pro à 649 euros pour le T16 Pro Steam.

Les autres catégories restent elles aussi positionnées sur un segment plutôt premium. L’Aqua Air est annoncé à 499 euros, le Pano 10 Station à 599 euros, les produits Pet Care entre 159 et 299 euros, et le réfrigérateur FizzFresh entre 1 699 et 1 799 euros selon les versions. Dreame ne cherche donc pas seulement à multiplier les références. La marque veut installer un écosystème haut de gamme, avec des produits capables de se répondre entre eux. Reste maintenant à voir si ces synergies seront assez fortes pour justifier une telle montée en ambition.

Dreame construit une maison connectée à sa manière

Avec cette annonce, Dreame montre clairement qu’il ne s’agit plus seulement de sortir un nouveau robot aspirateur plus puissant que le précédent. La marque veut construire un univers complet, où chaque produit répond à un usage précis de la maison. Le nettoyage reste la base, mais il devient seulement une partie d’un ensemble plus vaste.

Cette stratégie peut donner beaucoup de cohérence à la gamme si les produits fonctionnent vraiment bien ensemble. Elle peut aussi devenir plus confuse si Dreame multiplie les catégories trop vite. Pour l’instant, l’annonce a surtout le mérite de poser une direction claire : Dreame veut devenir une marque de maison connectée complète, avec une approche très technologique et des produits qui ne se limitent plus au sol du salon.