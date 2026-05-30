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HUAWEI crée une avancée majeure avec la loi d’échelle Tau

il y a 45 minutesDernière mise à jour: 30 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
HUAWEI dévoile la loi d’échelle Tau pour booster les performances des puces.

HUAWEI vient de franchir une nouvelle étape dans le monde des semi-conducteurs. En présentant la loi d’échelle Tau, l’entreprise ouvre la voie à de nouvelles performances pour les puces électroniques. Cette innovation, révélée lors d’un symposium à Shanghai, promet de changer la façon dont les processeurs sont conçus et fabriqués.

HUAWEI lance la loi d’échelle Tau, successeur de la loi de Moore

Pendant longtemps, l’industrie suivait la célèbre loi de Moore, qui misait sur la réduction de la taille des transistors. Désormais, la loi d’échelle Tau mise sur le temps, et non plus sur la taille, pour évaluer les progrès. HUAWEI veut ainsi réduire le délai de propagation des signaux, un facteur clé pour améliorer la vitesse et l’efficacité des puces.

Une approche innovante pour la miniaturisation des semi-conducteurs

Avec ce nouveau principe, HUAWEI change l’approche de la miniaturisation. La société travaille sur plusieurs axes :

  • Réduire la résistance des transistors
  • Diminuer la capacité parasite
  • Optimiser les circuits pour les rendre plus denses et plus rapides

Le but ? Minimiser les retards au niveau de la couche physique et augmenter les performances globales. L’entreprise a déjà conçu plus de 380 puces selon cette logique sur plusieurs marchés.

L’architecture LogicFolding révolutionne la performance des puces

L’une des innovations majeures de HUAWEI est l’architecture LogicFolding. Elle permet de raccourcir les parcours de signaux, rendant les puces plus rapides et plus compactes. De plus, une optimisation coordonnée intègre le logiciel, l’architecture et le silicium. Cette approche augmente le parallélisme et réduit le temps d’exécution. Dès 2026, les processeurs Kirin utiliseront cette architecture pour proposer des performances inégalées.

En résumé, HUAWEI bouleverse le secteur des semi-conducteurs avec la loi d’échelle Tau et ses innovations. La société promet des puces toujours plus performantes, efficaces et rapides. Les prochaines années s’annoncent riches en avancées, notamment grâce à la collaboration entre les différents acteurs. Gardez un œil sur les prochaines nouveautés, car HUAWEI semble bien parti pour façonner l’avenir des technologies électroniques.

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il y a 45 minutesDernière mise à jour: 30 mai 2026
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La rédac

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