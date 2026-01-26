LG gram 2026 : Innovation éclatante, puissance mobile, liberté assurée

Chez LG Electronics, l’innovation n’est jamais en pause. La marque coréenne profite du CES 2026 pour lever le voile sur sa nouvelle gamme d’ultraportables LG gram 2026. Depuis plus de dix ans, LG continue de repousser les limites du segment avec des ordinateurs portables alliant légèreté, robustesse et technologie de pointe. Le millésime 2026 ne déroge pas à la règle, grâce à un matériau inédit et une intelligence artificielle poussée.

Un nouveau matériau : l’Aerominum, révolution de la mobilité

Cette année, LG frappe fort avec l’Aerominum, un alliage développé en interne. Ce matériau ultraléger permet d’alléger encore plus les nouveaux LG gram tout en renforçant leur structure et leur durabilité. Le châssis résiste mieux aux rayures et affiche une finition métallique élégante, tout en respectant les normes militaires. Grâce à la structure Aeroplate et à un brossage raffiné, l’élégance reste au rendez-vous sans concession sur la légèreté.

En somme, les utilisateurs nomades profitent d’ordinateurs plus solides, mais toujours aussi faciles à transporter. Côté design, les détails ne laissent pas indifférent : le look épuré se marie à la perfection avec une prise en main haut de gamme.

L’IA embarquée et la productivité en mode turbo

La gamme LG gram 2026 innove aussi sur le plan logiciel. Certains modèles combinent intelligence artificielle embarquée et IA basée sur le Cloud, de quoi booster la créativité et l’efficacité. La compatibilité avec Microsoft Copilot + PC vient épauler l’IA LG EXAONE 3.5, offrant une assistance intelligente et sécurisée, même hors connexion Internet.

Sous le capot, les derniers processeurs Intel donnent la cadence tandis que la gestion du multitâche reste fluide, même lors de tâches graphiques ou de création de contenu exigeantes. La sécurité aussi monte d’un cran avec LG ThinQ, qui permet de verrouiller ou d’effacer les données d’un appareil à distance en cas de pépin.

Connectivité intelligente : avec gram Link, tout devient centralisé

Un autre point fort s’appelle gram Link. Cette fonction assure le partage de fichiers et la duplication d’écran en toute transparence entre appareils Android, iOS et produits LG sous webOS. Téléviseurs, moniteurs, projecteurs : tout se connecte sans effort, centralisant l’écosystème du foyer ou du bureau. Pour les utilisateurs multi-plateformes, adieu les soucis de compatibilité !

Des modèles taillés pour toutes les envies

LG gram Pro 17 (17Z90UR) : Annoncé comme l’ordinateur portable RTX 17 pouces le plus léger du monde , il combine écran LCD WQXGA très confortable, GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 dernière génération et design compact. Idéal pour la création de contenu et le gaming nomade.

: Annoncé comme l’ordinateur portable RTX 17 pouces , il combine écran LCD WQXGA très confortable, GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 dernière génération et design compact. Idéal pour la création de contenu et le gaming nomade. LG gram Pro 16 (16Z90U) : L’ultraportable 16 pouces le plus léger équipé d’une double IA. Son écran OLED WQXGA+ séduit aussi bien les créateurs que les pros en quête de réactivité et d’images saisissantes.

Avec le LG gram 2026, LG affiche clairement son ambition : offrir des ordinateurs vraiment mobiles, puissants et intelligents. Des nouveautés qui risquent bien de mettre tout le monde d’accord. Que pensez-vous de ces innovations ? Commentez vos impressions et partagez vos attentes avec la communauté dans les commentaires ci-dessous !