Razer annonce Edge, une console portable sous Android pour jouer en cloud gaming

En fin de semaine dernière, Razer est revenu avec un nouveau produit : une console portable. Nommée Razer Edge, cette dernière offre une expérience de jeu via des launchers préinstallés (Epic Games), le cloud gaming (Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now) ou via des services d’accès à distance (Steam Link).

Alors que Logitech vient d’annoncer la G Cloud fin septembre 2022, Razer se lance aussi dans le marché des consoles portables.

Embarquant la puce Snapdragon G3x Gen 1, la Razer Edge est une console portable sous Android déclinée en deux versions : une avec le Wi-Fi et une avec en prime la 4G et la 5G. Grâce à cette dernière, les joueurs vont pouvoir profiter de différentes options pour jouer : les applications du Play Store de Google ; des launchers préinstallés (dont Epic Games) ; des services de cloud gaming (Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna…) ; et le jeu à distance (Steam Link, Parsec…).

Au niveau de la fiche technique, la Razer Edge propose une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement de 144 Hz ; une batterie de 5000 mAh ; ou encore une prise jack 3,5 mm. Au niveau des manettes, le fonctionnement est le même que la Nintendo Switch. Elles peuvent ainsi se clipser facilement sur la console. Nous retrouvons aussi la technologie de retour haptique Razer HyperSense.

Au niveau du lancement de la console portable Edge, Razer annonce l’arrivée de la version Wi-Fi pour janvier 2023 à un prix de 400 dollars. La version 4G/5G est pour le moment réservée à l’opérateur américain Verizon.

Au passage, Razer a dévoilé une nouvelle version de sa paire d’écouteurs sans fil gaming : les Hammerhead HyperSpeed. Ces derniers sont officiellement compatibles avec la PS5 et les Xbox Series X/S, supportent le Bluetooth 5.2 (latence de 25 à 35 ms), et disposent d’un dongle USB-C pour communiquer avec les consoles via une connexion sans fil 2,4 GHz.

