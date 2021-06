Razer Hammerhead True Wireless X : de nouveaux écouteurs à faible latence

Afin de répondre aux besoins des joueurs, Razer a décidé de proposer une nouvelle fois des écouteurs sans fil doté d’une faible latence : les Hammerhead True Wireless X. Pour ne pas changer ses habitudes, l’entreprise a même mis un éclairage LED sur ses oreillettes.

En 2019, Razer s’est lancé sur le marché des écouteurs sans fil à faible latence avec les Hammerhead True Wireless. Après avoir renouvelé sa gamme l’année dernière, la société américaine a décidé de lancer une troisième génération spécialisée dans la faible latence : les Hammerhead True Wireless X.

Hammerhead True Wireless X : quoi de neuf sur les écouteurs à faible latence de Razer ?

Encore une fois, les nouveaux écouteurs de Razer ont fait l’impasse sur l’intra-auriculaire et privilégient le format open-fit. Les Hammerhead True Wireless X ne sont ainsi pas intrusifs et garantissent un confort non négligeable pour les joueurs. L’isolation passive ne sera cependant pas optimale étant donné que les écouteurs ne comblent pas entièrement le conduit auditif comme peuvent le faire les intra-auriculaires.

Au niveau des nouveautés, les Razer Hammerhead True Wireless Xviennent s’équiper de commandes tactiles afin de contrôler le son. Les utilisateurs pourront ainsi mettre en pause leur musique, répondre à un appel, monter ou baisser le volume ainsi qu’activer le mode gaming. Avec ce dernier, la latence pourra être réduite à 60 millisecondes. Petit plus propre à la marque, des LED vertes sont disposées sur les écouteurs afin d’illuminer le logo Razer. Pour rester discret, vous pourrez bien évidemment régler l’intensité du rétroéclairage de ces lumières.

Côté spécificités techniques, sachez qu’on retrouve un transducteur de 13 mm dans chaque oreillette. Les Razer Hammerhead True Wireless X profitent ensuite du Bluetooth 5.2 et sont compatibles avec les codecs audio SBC et AAC. Côté autonomie, la paire d’écouteurs peut tenir six heures avec l’éclairage LED et sept heures sans. Grâce au boitier de recharge, cette dernière peut atteindre les 24 heures avec éclairage et 28 heures sans.

Uniquement disponibles en noir, les Razer Hammerhead True Wireless X sont proposés au prix de 89,99 euros.