Logitech G Cloud, une console portable pour jouer en cloud gaming (Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now…)

Logitech vient finalement de lever le voile sur sa console portable : la G Cloud Gaming Handheld. Contrairement à la Nintendo Switch ou le Steam Deck, ce produit est conçu pour jouer en cloud gaming (Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now) et en remote play (Xbox, Steam Link).

Durant son évènement Logi Play, Logitech est venu lever le voile sur plusieurs produits gaming. Le plus intéressant pour les joueurs reste tout de même la console portable G Cloud Gaming Handheld. Cela n’a rien d’étonnant, étant donné que l’entreprise avait annoncé travailler sur ce type de produit en août 2022.

Pour commencer les présentations, sachez que la console profite d’une dalle LCD de 7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition Full HD. Du côté des boutons, la G Cloud Gaming Handheld propose deux sticks asymétriques ;une croix multidirectionnelle ; des touches A,B, X et Y ; quatre gâchettes ; un bouton Home ; ainsi qu’un bouton Logitech.

À l’intérieur, la Logitech G Cloud Gaming embarque une puce Snapdragon 720G couplée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne (extensible via microSD). Tournant sous Android, il est possible d’y installer des applications du Google Play Store.

La console portable est faite pour jouer aux jeux en cloud gaming présent sur les deux services suivants : le Xbox Game Pass ainsi que Nvidia GeForce Now. En plus de cela, il est possible de jouer à distance à ses jeux Steam grâce à Steam Link ou encore à votre Xbox avec l’application Xbox. Pour finir sur la fiche technique, la batterie embarquait sur la Logitech G Cloud Gaming est de 6 000 mAh.

La console portable Logitech G Cloud Gaming est pour le moment annoncée aux États-Unis et au Canada au prix de 349,99 dollars. Elle sera disponible dès le 17 octobre 2022.