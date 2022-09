Pixel 7 et 7 Pro : Google confirme la date de début des précommandes

Google commence à teaser les Pixel 7 et 7 Pro avant sa conférence de lancement d’octobre 2022. En effet, la firme de Mountain View vient de confirmer la date de début des précommandes à travers une vidéo promotionnelle. En plus de cela, un média allemand a précisé la date de sortie des deux nouveaux smartphones.

En début de mois, Google est venu confirmer un évènement de lancement pour les Pixel 7 et 7 Pro, mais aussi la Pixel Watch. Nous apprenions ainsi qu’une conférence nommée Made by Google aurait lieu le 6 octobre 2022 à partir de 16 h, heure française.

En attendant, Google a partagé une vidéo promotionnelle à propos du Pixel 7 Pro. Nous y découvrons dedans les premières impressions (assez extravagantes) de certains consommateurs ayant pu découvrir le smartphone. Cependant, le point intéressant ne réside pas dans cette mise en scène, mais dans les petites lignes en bas de la vidéo.

Nous pouvons en effet lire que les précommandes débuteront le 6 octobre 2022, soit le même jour que la conférence de présentation des Pixel 7. Concernant la date de sortie, le média allemand Caschys est récemment vu dévoiler que la commercialisation débuterait deux semaines plus tard, le 18 octobre 2022. Au passage, il est précisé que la Pixel Watch arriverait le 4 novembre 2022.

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro reprennent le même design que les Pixel 6, à l’exception prêt que le module photo arrière n’a plus un revêtement en verre. Celui-ci a été remplacé par de l’aluminium, rendant ainsi un aspect plus premium. À l’intérieur, le seul changement officialisé pour le moment est la présence d’un nouveau processeur confectionné par Google : le Tensor G2.

